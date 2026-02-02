https://1prime.ru/20260202/traektorija-867108006.html
Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году
Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере - поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы "Работа.ру" и школы цифровых технологий от "Сбера" "Школа 21" в своем исследовании.
"Каждый второй опрошенный россиянин (54%) собирается изменить карьерную траекторию в 2026 году. Из них - 48% респондентов планируют перейти на новое место работы, 42% - попробовать себя в новой сфере деятельности", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,2 тысячи россиян.
Помимо этого, 26% россиян еще не решили, хотят ли карьерных перемен, а 20% не собираются ничего менять.
Отмечается, что четверть участников исследования хотели бы перейти в более крупную и стабильную компанию, а 23% - поменять график на более гибкий. "Основными причинами для пересмотра карьерного пути россияне называют отсутствие перспектив профессионального роста", - добавили аналитики.
