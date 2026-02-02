Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году - 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере - поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы "Работа.ру" и школы цифровых технологий от "Сбера" "Школа 21" в своем исследовании. "Каждый второй опрошенный россиянин (54%) собирается изменить карьерную траекторию в 2026 году. Из них - 48% респондентов планируют перейти на новое место работы, 42% - попробовать себя в новой сфере деятельности", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,2 тысячи россиян. Помимо этого, 26% россиян еще не решили, хотят ли карьерных перемен, а 20% не собираются ничего менять. Отмечается, что четверть участников исследования хотели бы перейти в более крупную и стабильную компанию, а 23% - поменять график на более гибкий. "Основными причинами для пересмотра карьерного пути россияне называют отсутствие перспектив профессионального роста", - добавили аналитики.
2026
бизнес, россия, работа.ру
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Работа.ру
04:58 02.02.2026
 
Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году

"Работа.ру": более половины россиян планируют поменять место работы или сферу деятельности

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере - поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы "Работа.ру" и школы цифровых технологий от "Сбера" "Школа 21" в своем исследовании.
"Каждый второй опрошенный россиянин (54%) собирается изменить карьерную траекторию в 2026 году. Из них - 48% респондентов планируют перейти на новое место работы, 42% - попробовать себя в новой сфере деятельности", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,2 тысячи россиян.
Помимо этого, 26% россиян еще не решили, хотят ли карьерных перемен, а 20% не собираются ничего менять.
Отмечается, что четверть участников исследования хотели бы перейти в более крупную и стабильную компанию, а 23% - поменять график на более гибкий. "Основными причинами для пересмотра карьерного пути россияне называют отсутствие перспектив профессионального роста", - добавили аналитики.
 
Заголовок открываемого материала