Трамп похвастался, что США произвели больше стали в 2025 году, чем Япония

ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония – один из мировых лидеров в этой отрасли. "Только что объявили, что Соединенные Штаты Америки произвели в прошлом, 2025 году, больше стали, чем великая страна Япония – крупный производитель стали. Спасибо, президент Трамп!" – написал он в соцсети Truth Social. Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году США заняли третье место по производству стали, выработав 82 тонны. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Китай, который произвел около 960 тонн стали, и Индия, выпустившая примерно 164 тонны. В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.

