2026-02-02T04:03+0300
2026-02-02T04:03+0300
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония – один из мировых лидеров в этой отрасли. "Только что объявили, что Соединенные Штаты Америки произвели в прошлом, 2025 году, больше стали, чем великая страна Япония – крупный производитель стали. Спасибо, президент Трамп!" – написал он в соцсети Truth Social. Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году США заняли третье место по производству стали, выработав 82 тонны. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Китай, который произвел около 960 тонн стали, и Индия, выпустившая примерно 164 тонны. В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.
04:03 02.02.2026
 
Трамп похвастался, что США произвели больше стали в 2025 году, чем Япония

ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония – один из мировых лидеров в этой отрасли.
"Только что объявили, что Соединенные Штаты Америки произвели в прошлом, 2025 году, больше стали, чем великая страна Япония – крупный производитель стали. Спасибо, президент Трамп!" – написал он в соцсети Truth Social.
Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году США заняли третье место по производству стали, выработав 82 тонны. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Китай, который произвел около 960 тонн стали, и Индия, выпустившая примерно 164 тонны.
В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
