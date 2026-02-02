Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/tramp-867110395.html
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США - 02.02.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США
Президент США Дональд Трамп на ужине в субботу в шутливом тоне высказался о вариантах присоединения к Соединенным Штатам Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T07:29+0300
2026-02-02T07:29+0300
washington post
дональд трамп
гренландия
мировая экономика
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на ужине в субботу в шутливом тоне высказался о вариантах присоединения к Соединенным Штатам Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает американское издание Washington Post."Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. &lt;…&gt; У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", — приводятся в статье слова президента.Автор статьи замечает, что данный вопрос о расширении территории США Трамп поднимал не один раз. Позже президент пошутил, что ему придется сократить свою речь, чтобы успеть посмотреть прямую трансляцию американского вторжения в Гренландию."Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале снова и снова воцарялась тишина", — комментирует он атмосферу на мероприятии.Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент Трамп неоднократно подчеркивал, что остров должен войти в состав США из-за его стратегического значения для безопасности страны. Американский лидер отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.В США существует значительная оппозиция в отношении экспансионистской политики президента в западном полушарии. В частности, 8 января Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Трампу направлять американские вооруженные силы для военных действий против Венесуэлы без согласия Конгресса.
https://1prime.ru/20260119/tramp-866672347.html
https://1prime.ru/20260201/tramp-867092780.html
гренландия
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
washington post, дональд трамп, гренландия, мировая экономика, сша, венесуэла
Washington Post, Дональд Трамп, Гренландия, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА
07:29 02.02.2026
 
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США

WP: Трамп заговорил о включении Гренландии, Канады и Венесуэлы в состав США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на ужине в субботу в шутливом тоне высказался о вариантах присоединения к Соединенным Штатам Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает американское издание Washington Post.
"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. <…> У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", — приводятся в статье слова президента.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе
19 января, 17:40
Автор статьи замечает, что данный вопрос о расширении территории США Трамп поднимал не один раз. Позже президент пошутил, что ему придется сократить свою речь, чтобы успеть посмотреть прямую трансляцию американского вторжения в Гренландию.
"Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале снова и снова воцарялась тишина", — комментирует он атмосферу на мероприятии.
Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент Трамп неоднократно подчеркивал, что остров должен войти в состав США из-за его стратегического значения для безопасности страны. Американский лидер отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.
В США существует значительная оппозиция в отношении экспансионистской политики президента в западном полушарии. В частности, 8 января Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Трампу направлять американские вооруженные силы для военных действий против Венесуэлы без согласия Конгресса.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Трамп потребовал срочного ареста Обамы из-за обвинений в связях с Россией
Вчера, 06:33
 
Washington PostДональд ТрампГренландияМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала