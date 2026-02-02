Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на ужине в субботу в шутливом тоне высказался о вариантах присоединения к Соединенным Штатам Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает американское издание Washington Post.
"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. <…> У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", — приводятся в статье слова президента.
Автор статьи замечает, что данный вопрос о расширении территории США Трамп поднимал не один раз. Позже президент пошутил, что ему придется сократить свою речь, чтобы успеть посмотреть прямую трансляцию американского вторжения в Гренландию.
"Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале снова и снова воцарялась тишина", — комментирует он атмосферу на мероприятии.
Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент Трамп неоднократно подчеркивал, что остров должен войти в состав США из-за его стратегического значения для безопасности страны. Американский лидер отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.
В США существует значительная оппозиция в отношении экспансионистской политики президента в западном полушарии. В частности, 8 января Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Трампу направлять американские вооруженные силы для военных действий против Венесуэлы без согласия Конгресса.