Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп - 02.02.2026
Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. "Премьер также обязался закупать товары американского происхождения на гораздо более высоком уровне: более чем на 500 миллиардов долларов в виде американской энергии, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и многих других товаров", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Моди.
22:25 02.02.2026
 
Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп

Трамп: Моди пообещал нарастить закупки американской продукции более чем на $500 миллиардов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Премьер также обязался закупать товары американского происхождения на гораздо более высоком уровне: более чем на 500 миллиардов долларов в виде американской энергии, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и многих других товаров", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Моди.
Трамп согласился снизить пошлину для Индии до 18 процентов
Мировая экономикаИНДИЯСШАНарендра МодиДональд Трамп
 
 
