Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп
Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп - 02.02.2026, ПРАЙМ
Моди пообещал нарастить закупки американской продукции, заявил Трамп
Премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T22:25+0300
2026-02-02T22:25+0300
2026-02-02T22:25+0300
мировая экономика
индия
сша
нарендра моди
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867134171_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_829b9e08f52b6efcc60491e3abbc1ead.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. "Премьер также обязался закупать товары американского происхождения на гораздо более высоком уровне: более чем на 500 миллиардов долларов в виде американской энергии, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и многих других товаров", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Моди.
индия
сша
