Аналитики назвали факторы, которые тянут цены золота и серебра вниз - 02.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали факторы, которые тянут цены золота и серебра вниз
2026-02-02T15:37+0300
2026-02-02T15:37+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и серебро начали резко снижаться благодаря фиксации прибыли инвесторами и уменьшению опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, считают опрошенные РИА Новости аналитики. В пятницу биржевая цена на золото впервые с 22 января упала ниже 4 800 долларов за унцию, хотя накануне его стоимость на момент закрытия торгов составляла 5 375 долларов. Цена серебра опустилась ниже 80 долларов за унцию впервые с 12 января, а еще в четверг она превышала рекордные 121 доллар за унцию. С началом новой недели драгметаллы подешевели ещё - ниже 4 200 и до 73 долларов соответственно. "Мы полагаем, что падение в золоте связано с вышедшей статистикой о снижении спроса со стороны мировых ЦБ по итогам 2025 года. На этом фоне спекулятивные инвесторы могли начать фиксировать прибыль, спровоцировав отток из золота", - такое мнение высказал аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов. По его словам, серебро пошло вслед за золотом, однако просело сильнее с учетом объема рынка металла и уровня волатильности. "Основные причины связаны с фиксацией прибыли инвесторами на перегретом рынке, снижением неопределённости вокруг назначения Кевина Уорша главой ФРС США, что уменьшило опасения относительно независимости американского регулятора, а также каскадными ликвидациями длинных позиций", - полагает аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. Он отметил, что это привело к разорению восьми крупных трейдеров с общими убытками около 763 миллионов долларов. По данным платформы Cbonds, которые привел эксперт, к закрытию торгов 30 января золото скорректировалось с пика до 4 887 долларов, серебро - до 84,6 доллара. От значений закрытия 30 января текущая коррекция составляет 2,64% для золота и 0,93% для серебра. Текущий спад цен на золото и серебро носит характер резкой коррекции после взрывного роста в предыдущие недели, указывает Поплавский. Тем не менее относительно начала года на 14.30 мск золото все еще в плюсе на 9,84%, серебро - на 15,46%. Таким образом, чистого снижения цен с начала года пока не наблюдается, следует из данных Cbonds.
15:37 02.02.2026
 
Аналитики назвали факторы, которые тянут цены золота и серебра вниз

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и серебро начали резко снижаться благодаря фиксации прибыли инвесторами и уменьшению опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
В пятницу биржевая цена на золото впервые с 22 января упала ниже 4 800 долларов за унцию, хотя накануне его стоимость на момент закрытия торгов составляла 5 375 долларов. Цена серебра опустилась ниже 80 долларов за унцию впервые с 12 января, а еще в четверг она превышала рекордные 121 доллар за унцию. С началом новой недели драгметаллы подешевели ещё - ниже 4 200 и до 73 долларов соответственно.
"Мы полагаем, что падение в золоте связано с вышедшей статистикой о снижении спроса со стороны мировых ЦБ по итогам 2025 года. На этом фоне спекулятивные инвесторы могли начать фиксировать прибыль, спровоцировав отток из золота", - такое мнение высказал аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов.
По его словам, серебро пошло вслед за золотом, однако просело сильнее с учетом объема рынка металла и уровня волатильности.
"Основные причины связаны с фиксацией прибыли инвесторами на перегретом рынке, снижением неопределённости вокруг назначения Кевина Уорша главой ФРС США, что уменьшило опасения относительно независимости американского регулятора, а также каскадными ликвидациями длинных позиций", - полагает аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.
Он отметил, что это привело к разорению восьми крупных трейдеров с общими убытками около 763 миллионов долларов.
По данным платформы Cbonds, которые привел эксперт, к закрытию торгов 30 января золото скорректировалось с пика до 4 887 долларов, серебро - до 84,6 доллара. От значений закрытия 30 января текущая коррекция составляет 2,64% для золота и 0,93% для серебра.
Текущий спад цен на золото и серебро носит характер резкой коррекции после взрывного роста в предыдущие недели, указывает Поплавский.
Тем не менее относительно начала года на 14.30 мск золото все еще в плюсе на 9,84%, серебро - на 15,46%. Таким образом, чистого снижения цен с начала года пока не наблюдается, следует из данных Cbonds.
 
