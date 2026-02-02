https://1prime.ru/20260202/turchin-867124216.html

Турчин рассказал о росте внешнего торгового оборота России и Белоруссии

2026-02-02T15:57+0300

россия

бизнес

белоруссия

минск

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Внешний торговый оборот между Россией и Белоруссией увеличился на 5,6% в 2025 году, растет также и торговля услугами, сообщил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. "За 2025 год внешний торговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6%. Еще более высокими темпами растет торговля услугами. Взята приличная скорость сближения, создана полноценная правовая база экономической интеграции", - сказал Турчин на заседании совета министров Союзного государства. Он отметил потенциал экономического роста Союзного государства в промышленной кооперации и совместной реализации инновационных проектов, что позволит обеспечить добавленную экономическую отдачу вложенных средств, возможность инвестировать в новые проекты, а также импортонезависимость и технологический суверенитет. "Конечная цель – национальная безопасность и рост благосостояния народа", - уточнил Турчин. Кроме того, он также отметил успех международной промышленной выставки "Инопром Беларусь", которая прошла в сентябре 2025 года. "Этот проект для нас, как вы говорили, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), приобретает статус регулярного, и мы готовы к проведению выставки в сентябре 2026 года в Минске. Надеемся, что в этом году участие регионов России, крупных компаний со всего мира будет еще более масштабным", - добавил Турчин.

