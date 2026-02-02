В Бурятии предприниматель пойдет под суд по делу о махинациях с углем
УЛАН-УДЭ, 2 фев - ПРАЙМ. Заключивший муниципальный контракт на поставку угля определенной марки предприниматель пойдет под суд в Бурятии за поставку дешевого угля низкого качества и отмывание денег, сообщило СУСК РФ по республике.
По данным следствия, в Прибайкальском районе Бурятии под суд пойдет предприниматель, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Установлено, что в 2023 году в селе Турунтаево обвиняемый по итогам электронного аукциона заключил муниципальный контракт с местным предприятием коммунального хозяйства на поставку угля определенной марки и качества на общую сумму почти 21 миллион рублей.
"Однако в дальнейшем с целью хищения бюджетных денежных средств он закупил и поставил заказчику дешевый уголь, с более низкими характеристиками, цена которого почти в два раза была меньше заявленной. Таким образом фигурант путем обмана представителей заказчика похитил более 7 миллионов рублей, поставив в котельные предприятия под видом угля каменного уголь бурый, не соответствующий спецификации, а также техническому заданию", - говорится в сообщении.
Помимо прочего, его действия привели к нарушению теплового режима на котельных предприятия, увеличению расхода топлива из-за его низких показателей теплоотдачи, понижению температуры теплоносителя, поставляемого в учреждения и многоквартирные жилые дома, отметили в ведомстве. Обвиняемый также перевел средства на счета других организаций для легализации доходов, полученных преступным путем.
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.