https://1prime.ru/20260202/ugol-867113888.html

В Бурятии предприниматель пойдет под суд по делу о махинациях с углем

В Бурятии предприниматель пойдет под суд по делу о махинациях с углем - 02.02.2026, ПРАЙМ

В Бурятии предприниматель пойдет под суд по делу о махинациях с углем

Заключивший муниципальный контракт на поставку угля определенной марки предприниматель пойдет под суд в Бурятии за поставку дешевого угля низкого качества и... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T11:04+0300

2026-02-02T11:04+0300

2026-02-02T11:04+0300

промышленность

бурятия

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg

УЛАН-УДЭ, 2 фев - ПРАЙМ. Заключивший муниципальный контракт на поставку угля определенной марки предприниматель пойдет под суд в Бурятии за поставку дешевого угля низкого качества и отмывание денег, сообщило СУСК РФ по республике. По данным следствия, в Прибайкальском районе Бурятии под суд пойдет предприниматель, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Установлено, что в 2023 году в селе Турунтаево обвиняемый по итогам электронного аукциона заключил муниципальный контракт с местным предприятием коммунального хозяйства на поставку угля определенной марки и качества на общую сумму почти 21 миллион рублей. "Однако в дальнейшем с целью хищения бюджетных денежных средств он закупил и поставил заказчику дешевый уголь, с более низкими характеристиками, цена которого почти в два раза была меньше заявленной. Таким образом фигурант путем обмана представителей заказчика похитил более 7 миллионов рублей, поставив в котельные предприятия под видом угля каменного уголь бурый, не соответствующий спецификации, а также техническому заданию", - говорится в сообщении. Помимо прочего, его действия привели к нарушению теплового режима на котельных предприятия, увеличению расхода топлива из-за его низких показателей теплоотдачи, понижению температуры теплоносителя, поставляемого в учреждения и многоквартирные жилые дома, отметили в ведомстве. Обвиняемый также перевел средства на счета других организаций для легализации доходов, полученных преступным путем. "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.

бурятия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бурятия, рф, ск рф