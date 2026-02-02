https://1prime.ru/20260202/voyna-867127495.html

В США сделали провокационное заявление о войне с Россией

2026-02-02T17:37+0300

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия якобы ведет войну с Европой, передает The Guardian слова бывшего командующий войсками США в Европе Бена Ходжеса."Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", — сказал он он на конференции по безопасности в Осло.Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует атаковать какую-либо страну. Он утверждает, что западные лидеры используют угрозу со стороны России как инструмент для запугивания населения и отвлечения его внимания от внутренних проблем. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Военный альянс расширяет свои инициативы, заявляя, что это необходимо для сдерживания так называемой "агрессии".

