В США сделали провокационное заявление о войне с Россией
2026-02-02T17:37+0300
2026-02-02T17:37+0300
европа
москва
россия
сша
владимир путин
нато
the guardian
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия якобы ведет войну с Европой, передает The Guardian слова бывшего командующий войсками США в Европе Бена Ходжеса."Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", — сказал он он на конференции по безопасности в Осло.Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует атаковать какую-либо страну. Он утверждает, что западные лидеры используют угрозу со стороны России как инструмент для запугивания населения и отвлечения его внимания от внутренних проблем. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Военный альянс расширяет свои инициативы, заявляя, что это необходимо для сдерживания так называемой "агрессии".
европа, москва, россия, сша, владимир путин, нато, the guardian
ЕВРОПА, МОСКВА, РОССИЯ, США, Владимир Путин, НАТО, The Guardian
17:37 02.02.2026
 
В США сделали провокационное заявление о войне с Россией

© РИА Новости . Оксана Джадан
Военнослужащие НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия якобы ведет войну с Европой, передает The Guardian слова бывшего командующий войсками США в Европе Бена Ходжеса.
"Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", — сказал он он на конференции по безопасности в Осло.
Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует атаковать какую-либо страну. Он утверждает, что западные лидеры используют угрозу со стороны России как инструмент для запугивания населения и отвлечения его внимания от внутренних проблем.
В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Военный альянс расширяет свои инициативы, заявляя, что это необходимо для сдерживания так называемой "агрессии".
ЕВРОПА МОСКВА РОССИЯ США Владимир Путин НАТО The Guardian
 
 
Заголовок открываемого материала