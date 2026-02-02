Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Цена на золото резко колебалась, на что повлияли различные факторы, такие как изменение ожиданий относительно политики ФРС, возможная коррекция после существовавших ранее настроений "перекупленности", вероятное усиление неприятия риска в целом - ближайшие дни могут дать больше подсказок", - говорится в отчете. Аналитики уточнили, что после резкого скачка стоимости золото пережило драматический обвал, и на момент написания отчета продолжало резко падать. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд. По состоянию на 14.50 мск понедельника, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9% - до 4 787 доллара за тройскую унцию.
15:05 02.02.2026
 
Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота

WGC: падение цены на золото вызвано избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Цена на золото резко колебалась, на что повлияли различные факторы, такие как изменение ожиданий относительно политики ФРС, возможная коррекция после существовавших ранее настроений "перекупленности", вероятное усиление неприятия риска в целом - ближайшие дни могут дать больше подсказок", - говорится в отчете.
Аналитики уточнили, что после резкого скачка стоимости золото пережило драматический обвал, и на момент написания отчета продолжало резко падать.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд.
По состоянию на 14.50 мск понедельника, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9% - до 4 787 доллара за тройскую унцию.
 
