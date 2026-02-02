Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота

https://1prime.ru/20260202/wgc-867119776.html
2026-02-02T15:05+0300
2026-02-02T15:05+0300
2026-02-02T15:05+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Цена на золото резко колебалась, на что повлияли различные факторы, такие как изменение ожиданий относительно политики ФРС, возможная коррекция после существовавших ранее настроений "перекупленности", вероятное усиление неприятия риска в целом - ближайшие дни могут дать больше подсказок", - говорится в отчете. Аналитики уточнили, что после резкого скачка стоимости золото пережило драматический обвал, и на момент написания отчета продолжало резко падать. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд. По состоянию на 14.50 мск понедельника, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9% - до 4 787 доллара за тройскую унцию.
сша
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ.
Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета
Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Цена на золото резко колебалась, на что повлияли различные факторы, такие как изменение ожиданий относительно политики ФРС, возможная коррекция после существовавших ранее настроений "перекупленности", вероятное усиление неприятия риска в целом - ближайшие дни могут дать больше подсказок", - говорится в отчете.
Аналитики уточнили, что после резкого скачка стоимости золото пережило драматический обвал, и на момент написания отчета продолжало резко падать.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд.
По состоянию на 14.50 мск понедельника, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 0,9% - до 4 787 доллара за тройскую унцию.