https://1prime.ru/20260202/wgc-867119776.html

Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота

Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота - 02.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали причины резкого падения стоимости золота

Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета Всемирного... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T15:05+0300

2026-02-02T15:05+0300

2026-02-02T15:05+0300

рынок

мировая экономика

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Резкое падение стоимости золота вызвано рядом факторов, в частности, избыточными закупками и ожиданиями от политики ФРС США, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Цена на золото резко колебалась, на что повлияли различные факторы, такие как изменение ожиданий относительно политики ФРС, возможная коррекция после существовавших ранее настроений "перекупленности", вероятное усиление неприятия риска в целом - ближайшие дни могут дать больше подсказок", - говорится в отчете. Аналитики уточнили, что после резкого скачка стоимости золото пережило драматический обвал, и на момент написания отчета продолжало резко падать. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд. По состоянию на 14.50 мск понедельника, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9% - до 4 787 доллара за тройскую унцию.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, comex