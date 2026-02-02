Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей

https://1prime.ru/20260202/yuan-867118004.html
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели растет и тестирует на прочность психологически значимый уровень сопротивления 11 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск рос на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,13 рубля. На валютном рынке юань усиливает позиции относительно рубля и тестирует на прочность сопротивление росту на ключевом уровне 11 рублей, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью преграда не устоит, учитывая ситуацию на товарных рынках, где падают цены", - добавляет он. На предстоящей неделе ожидается консолидации курса у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 рубля за юань, считает Денис Попов из ПСБ. "Стоимость доллара может вернуться в район 77 рублей на наметившемся глобальном коррекционном удорожании американской валюты. Снижение стоимости юаня ниже 10,8 рубля пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей. В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты", - добавляет он.
