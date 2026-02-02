Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей - 02.02.2026
Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей
Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей - 02.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей
Курс китайской валюты в начале недели растет и тестирует на прочность психологически значимый уровень сопротивления 11 рублей, свидетельствуют данные Московской | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T13:44+0300
2026-02-02T13:44+0300
рынок
псб
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели растет и тестирует на прочность психологически значимый уровень сопротивления 11 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск рос на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,13 рубля. На валютном рынке юань усиливает позиции относительно рубля и тестирует на прочность сопротивление росту на ключевом уровне 11 рублей, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью преграда не устоит, учитывая ситуацию на товарных рынках, где падают цены", - добавляет он. На предстоящей неделе ожидается консолидации курса у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 рубля за юань, считает Денис Попов из ПСБ. "Стоимость доллара может вернуться в район 77 рублей на наметившемся глобальном коррекционном удорожании американской валюты. Снижение стоимости юаня ниже 10,8 рубля пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей. В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты", - добавляет он.
2026
рынок, псб
Рынок, ПСБ
13:44 02.02.2026
 
Курс юаня на Московской бирже растет, тестируя уровень в 11 рублей

Курс юаня в начале недели растет и тестирует на прочность сопротивление 11 рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Рублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели растет и тестирует на прочность психологически значимый уровень сопротивления 11 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск рос на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,13 рубля.
На валютном рынке юань усиливает позиции относительно рубля и тестирует на прочность сопротивление росту на ключевом уровне 11 рублей, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью преграда не устоит, учитывая ситуацию на товарных рынках, где падают цены", - добавляет он.
На предстоящей неделе ожидается консолидации курса у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 рубля за юань, считает Денис Попов из ПСБ.
"Стоимость доллара может вернуться в район 77 рублей на наметившемся глобальном коррекционном удорожании американской валюты. Снижение стоимости юаня ниже 10,8 рубля пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей. В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты", - добавляет он.
 
