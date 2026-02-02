https://1prime.ru/20260202/yuan-867123795.html

Юань на Мосбирже в начале недели уверенно растет относительно рубля

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник ощутимо растет, закрепляясь на психологической отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 10 копеек (+0,9%), до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,13 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,001 против 6,943 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,65 рубля. Рубль под давлениемЮань на Мосбирже в понедельник ощутимо растет по отношению к рублю, тестируя ключевой уровень сопротивления 11 рублей. "Для рубля текущая конфигурация факторов выглядит сбалансированной, хотя и хрупкой. С одной стороны, она поддерживается сезонным низким спросом на импорт в начале года и высокими реальными ставками. С другой - падение нефти напрямую сказывается на валютной выручке, а завершение налогового периода снижает естественный спрос на рубль со стороны компаний. При этом впереди китайский Новый год в середине февраля, что традиционно усиливает спрос российских импортеров на юани под закупки до длинных праздников в КНР", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,78% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,45% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.38 мск падала на 4,3%, до 66,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,2 пункта. ПрогнозыБазовый сценарий - сохранение коридора 10,80–11,10 рубля за юань с небольшим уклоном вверх по волатильности (не по тренду), считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "Рынок будет чувствителен к любым новостям, которые меняют доступность юаневой ликвидности и стоимость расчетов. Уход к верхней границе вероятнее, если одновременно усилится внешний "risk-off" и вырастут операционные издержки расчетов/хеджирования. Уход к нижней границе - если спрос на валюту останется сдержанным, а рублевая ликвидность будет управляемой. Рынок выглядит спокойным до тех пор, пока не меняется архитектура расчетов или масштаб государственного участия в валютных продажах", - добавляет он. В базовом сценарии доллар в феврале продолжит торговаться в диапазоне 74-77 рублей, считает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Текущее укрепление отвечает интересам импортеров и сдерживает инфляцию, но при дальнейшем падении нефти ниже 63-64 долларов за Brent давление может усилиться. При позитивном сдвиге в переговорах по Украине и стабилизации сырьевых рынков курс способен закрепиться вблизи 75-76 рублей за доллар. Ключевые тренды для наблюдения на неделе - развитие переговорного процесса в Абу-Даби и ближневосточный вопрос, хотя, могут появиться и другие триггеры", - добавляет он.

