Исследование показало, сколько компаний планируют заимствования в рублях
Около 75% компаний РФ планируют заимствовать в рублях, так как валютные риски воспринимаются как более опасные, следует из исследования ВТБ и НИУ ВШЭ. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Около 75% компаний РФ планируют заимствовать в рублях, так как валютные риски воспринимаются как более опасные, следует из исследования ВТБ и НИУ ВШЭ.
"Опрос также показал, что 75% компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях - валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%)", - говорится там. В исследовании приняли участие 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей экономики.
Также отмечается, что средний прогноз курса на конец 2026 года от участников опроса - 94 рубля за доллар. Однако большинство респондентов считают курс рубля плохо прогнозируемым в нынешних условиях.
В исследовании сообщается, что российский бизнес видит инвестиционные возможности в экономике РФ
, и 2026 год планирует использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов.
"Ключевой тренд: крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. К инвестициям готовы 18% компаний, участвовавшие в опросе, преимущественно из сырьевых отраслей (металлургия - 30%, нефтегазовый сектор - 50%)", - также отмечается в исследовании.
Главным вызовом этого года бизнес называет обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузке. Корпоративный сектор считает "комфортными" ставки по кредитам в районе 12%, что достижимо при снижении ключевой до 9–9,5%.