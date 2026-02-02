https://1prime.ru/20260202/zaimstvovaniya-867112889.html

Исследование показало, сколько компаний планируют заимствования в рублях

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Около 75% компаний РФ планируют заимствовать в рублях, так как валютные риски воспринимаются как более опасные, следует из исследования ВТБ и НИУ ВШЭ. "Опрос также показал, что 75% компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях - валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%)", - говорится там. В исследовании приняли участие 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей экономики. Также отмечается, что средний прогноз курса на конец 2026 года от участников опроса - 94 рубля за доллар. Однако большинство респондентов считают курс рубля плохо прогнозируемым в нынешних условиях. В исследовании сообщается, что российский бизнес видит инвестиционные возможности в экономике РФ, и 2026 год планирует использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов. "Ключевой тренд: крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. К инвестициям готовы 18% компаний, участвовавшие в опросе, преимущественно из сырьевых отраслей (металлургия - 30%, нефтегазовый сектор - 50%)", - также отмечается в исследовании. Главным вызовом этого года бизнес называет обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузке. Корпоративный сектор считает "комфортными" ставки по кредитам в районе 12%, что достижимо при снижении ключевой до 9–9,5%.

