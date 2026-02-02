https://1prime.ru/20260202/zapad-867109554.html

На Западе выявили, кому подчиняются президенты, ненавидящие Россию

На Западе выявили, кому подчиняются президенты, ненавидящие Россию

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В то время как в России влияние олигархов было значительно ограничено, на Западе они продолжают курировать антироссийскую политику, об этом в эфире YouTube-канала рассказал политолог Алекс Крайнер."Россия стала определенно глобальной силой, с которой приходится считаться. <…> Наблюдая за конфликтом на Украине, мы видим, что Россия — это не просто развитая экономика, а очень устойчивая система. Несмотря на то, что против нее были введены самые масштабные санкции в истории, это не вывело ее из равновесия, не дестабилизировало. И это результат ограничения власти олигархии, но на Западе это просто немыслимо", — заявил он.При этом Крайнер отметил, что именно олигархия задает тон официальной повестке и контролирует принятие ключевых решений."На Западе именно олигархи управляют, а премьер-министры и президенты подчиняются им. Так что мы даже не знаем точно, кто все эти олигархи. <…> Мы не знаем, какие у них цели, но мы видим, что происходят очень странные вещи. У нас есть внезапное наступление ЛГБТ*-повестки, за которую никто не голосовал. <…> Есть иррациональная, безумная враждебность к России, из-за которой наши лидеры проводят совершенно безумную политику — например, разрушают нашу энергетическую безопасность только потому, что считают, будто так можно навредить России", — подчеркнул эксперт.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои усилия и называет это мерами по сдерживанию угрозы. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляет о готовности к равноправному диалогу с НАТО, но требует от Запада отказаться от курса на милитаризацию континента.

