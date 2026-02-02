https://1prime.ru/20260202/zapad-867109892.html

"У нас проблемы": на Западе впали в панику после новостей из России

"У нас проблемы": на Западе впали в панику после новостей из России - 02.02.2026, ПРАЙМ

"У нас проблемы": на Западе впали в панику после новостей из России

Россия превосходит Европу и Украину по оборонному производству, заявил Бен Арис, основатель и главный редактор Business New Europe, в беседе с британским... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T07:20+0300

2026-02-02T07:20+0300

2026-02-02T07:20+0300

владимир путин

украина

мировая экономика

запад

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/65/842786514_0:338:2441:1711_1920x0_80_0_0_dc00b89330c782e9af5b39c79ec585df.jpg

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия превосходит Европу и Украину по оборонному производству, заявил Бен Арис, основатель и главный редактор Business New Europe, в беседе с британским дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты", — сказал он.Арис подчеркнул, что в арсеналах европейских стран отсутствуют средства, способные противодействовать таким ракетам — даже ЗРК Patriot."И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада", — признался Арис.Ранее Владимир Путин подчеркивал, что разработка гиперзвукового оружия фактически делает нецелесообразными большие затраты других стран на сдерживание России. Президент также заявил, что Москва способна удивить Запад, поскольку, когда у него появится аналогичное вооружение, у России уже будут средства защиты от него.

https://1prime.ru/20260202/zapad-867109554.html

https://1prime.ru/20260202/nato-867108538.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, украина, мировая экономика, запад, европа, россия