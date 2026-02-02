Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия превосходит Европу и Украину по оборонному производству, заявил Бен Арис, основатель и главный редактор Business New Europe, в беседе с британским дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. &lt;…&gt; Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты", — сказал он.Арис подчеркнул, что в арсеналах европейских стран отсутствуют средства, способные противодействовать таким ракетам — даже ЗРК Patriot."И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада", — признался Арис.Ранее Владимир Путин подчеркивал, что разработка гиперзвукового оружия фактически делает нецелесообразными большие затраты других стран на сдерживание России. Президент также заявил, что Москва способна удивить Запад, поскольку, когда у него появится аналогичное вооружение, у России уже будут средства защиты от него.
07:20 02.02.2026
 
"У нас проблемы": на Западе впали в панику после новостей из России

Журналист Арис: Западу понадобятся годы, чтобы обойти Россию в оборонной сфере

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Кремль, Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Карпов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия превосходит Европу и Украину по оборонному производству, заявил Бен Арис, основатель и главный редактор Business New Europe, в беседе с британским дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале.
"Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты", — сказал он.
Арис подчеркнул, что в арсеналах европейских стран отсутствуют средства, способные противодействовать таким ракетам — даже ЗРК Patriot.
"И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада", — признался Арис.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что разработка гиперзвукового оружия фактически делает нецелесообразными большие затраты других стран на сдерживание России. Президент также заявил, что Москва способна удивить Запад, поскольку, когда у него появится аналогичное вооружение, у России уже будут средства защиты от него.
