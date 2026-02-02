https://1prime.ru/20260202/zaymy-866978777.html

Сравни и Pay P.S. делают онлайн-займы еще удобнее

Сравни и Pay P.S. делают онлайн-займы еще удобнее - 02.02.2026, ПРАЙМ

Сравни и Pay P.S. делают онлайн-займы еще удобнее

Финансовый маркетплейс Сравни продолжает активно развивать сервис онлайн-займов и интегрировал нового партнера – компанию Pay P.S. ( ООО МКК “Займ Онлайн”). | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T10:01+0300

2026-02-02T10:01+0300

2026-02-02T10:01+0300

сравни

банки

финансы

микрозаймы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни продолжает активно развивать сервис онлайн-займов и интегрировал нового партнера – компанию Pay P.S. ( ООО МКК “Займ Онлайн”).Теперь оформить займ через Сравни стало еще проще и быстрее: сделать это можно в течение нескольких минут путем пары кликов.Оформление происходит в режиме "единого окна", без лишних переходов по сайтам и повторного ввода данных. Клиент заполняет одну анкету, получает решение от Pay P.S., указывает данные карты и подписывает договор SMS-кодом. Переходить по сайтам разных МФО больше не нужно. Решение по заявке приходит за минуты, а условия подбираются прозрачно, чтобы избежать ненужных переплат. После одобрения деньги мгновенно приходят на карту.Запрос можно оформить быстро и удобно из любой точки страны. Система автоматически анализирует все параметры и подбирает наиболее подходящие предложения от партнеров с максимальной вероятностью одобрения без дополнительных подписок или скрытых услуг.“Мы планируем и дальше развивать наш сервис: расширять пул партнеров, улучшать алгоритмы подбора и повышать качество пользовательского опыта, чтобы финансовая помощь оставалась быстрой, понятной и доступной каждому”, – отметил Иван Щербинин, руководитель отдела развития МФО в Сравни.“Сотрудничество со Сравни открывает нам доступ к широкой и финансово грамотной аудитории, в том числе к клиентам, привыкшим к банковским стандартам. Мы планируем представить на площадке широкую линейку продуктов, которая выйдет за рамки привычного представления об МФО. Наша цель – предложить реальную альтернативу банковским кредитам, поэтому для пользователей маркетплейса мы готовим продукты со сниженной стоимостью”, – прокомментировал Юрий Соловьев, генеральный директор Pay P.S.Финансовый маркетплейс Сравни уже довольно успешно сотрудничает и с другими МФО. Например, с МигКредит, Moneyman, СКБ, Webbankir, Paylate, "А Деньги". До конца года Сравни планирует привлечь еще ряд крупных партнеров.По словам Ивана Щербинина, в 2025 году показатель одобряемости займов составил 25%, что говорит не только о востребованности продукта, но и о перетоке части клиентов из классических банковских продуктов в МФО. Синергия между компаниями позволяет делать предложения доступными и одобрять их за считанные минуты.

https://1prime.ru/20260105/sravni-865811917.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сравни, банки, финансы, микрозаймы