"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров - 02.02.2026
"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров
"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров
Владимир Зеленский, отменив сегодняшнюю встречу с российскими официальными лицами, продемонстрировал недостаточное внимание к нуждам народа Украины, заявил... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T07:18+0300
2026-02-02T07:18+0300
владимир зеленский
украина
мировая экономика
абу-даби
общество
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отменив сегодняшнюю встречу с российскими официальными лицами, продемонстрировал недостаточное внимание к нуждам народа Украины, заявил аналитик Золтан Кошкович из Венгерского центра фундаментальных прав на платформе X."На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть", — написал эксперт.По мнению Кошковича, глава киевского режима готов сохранять западную финансовую поддержку, даже если это может истощать Украину до предела."Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это", — написал эксперт.В январе в Абу-Даби состоялась первая сессия трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Другая встреча была назначена на 1 февраля. Зеленский недавно объявил о новых датах переговоров в связи с результатами доклада украинской делегации: 4 и 5 февраля.
украина
абу-даби
запад
владимир зеленский, украина, абу-даби, запад
Владимир Зеленский, УКРАИНА, Мировая экономика, Абу-Даби, Общество , ЗАПАД
07:18 02.02.2026
 
"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров

Кошкович: Перенос переговоров свидетельствует о пренебрежении Зеленского к украинцам

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отменив сегодняшнюю встречу с российскими официальными лицами, продемонстрировал недостаточное внимание к нуждам народа Украины, заявил аналитик Золтан Кошкович из Венгерского центра фундаментальных прав на платформе X.
"На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть", — написал эксперт.
По мнению Кошковича, глава киевского режима готов сохранять западную финансовую поддержку, даже если это может истощать Украину до предела.
"Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это", — написал эксперт.
В январе в Абу-Даби состоялась первая сессия трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Другая встреча была назначена на 1 февраля. Зеленский недавно объявил о новых датах переговоров в связи с результатами доклада украинской делегации: 4 и 5 февраля.
Владимир Зеленский, УКРАИНА, Абу-Даби, ЗАПАД
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
