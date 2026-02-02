https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867109754.html

"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров

"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров - 02.02.2026, ПРАЙМ

"Замерзнет насмерть": на Западе набросились на Зеленского из-за переговоров

Владимир Зеленский, отменив сегодняшнюю встречу с российскими официальными лицами, продемонстрировал недостаточное внимание к нуждам народа Украины, заявил... | 02.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отменив сегодняшнюю встречу с российскими официальными лицами, продемонстрировал недостаточное внимание к нуждам народа Украины, заявил аналитик Золтан Кошкович из Венгерского центра фундаментальных прав на платформе X."На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть", — написал эксперт.По мнению Кошковича, глава киевского режима готов сохранять западную финансовую поддержку, даже если это может истощать Украину до предела."Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это", — написал эксперт.В январе в Абу-Даби состоялась первая сессия трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Другая встреча была назначена на 1 февраля. Зеленский недавно объявил о новых датах переговоров в связи с результатами доклада украинской делегации: 4 и 5 февраля.

