"Перегнул палку": на Западе поразились требованию Зеленского к России

Требование Владимира Зеленского, чтобы Россия признала его законность и не называла просроченным президентом, показывает крайнюю степень отчаяния киевского... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T07:27+0300

2026-02-02T07:27+0300

2026-02-02T07:27+0300

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Требование Владимира Зеленского, чтобы Россия признала его законность и не называла просроченным президентом, показывает крайнюю степень отчаяния киевского режима, сообщает немецкое издание Junge Welt."Зеленский требует от России, прежде чем будут достигнуты какие-либо соглашения, отозвать свою юридическую позицию о том, что срок полномочий Зеленского истек в 2024 году и что он, следовательно, является "просроченным президентом", <…> с которым не о чем вести переговоры", — указывается в материале.По мнению автора, такие действия главы украинского режима направлены на саботаж любых соглашений с Москвой. Зеленский в текущей ситуации оказывается основным препятствием для мирного разрешения конфликта, стремясь удержать власть любой ценой."Этим Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надежных гарантий безопасности. <…> Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. <…> Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть", — отмечает он.Накануне Зеленский попытался отсрочить переговоры с Россией на несколько дней. Первоначальная двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была запланирована на 1 февраля, но после отчета украинской делегации в Киеве были объявлены новые даты обсуждений: 4 и 5 февраля.

2026

