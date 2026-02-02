https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867124993.html

"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста

"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста - 02.02.2026, ПРАЙМ

"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста

02.02.2026 — Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского из-за его требования к России признать его законным лидером Украины.

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского из-за его требования к России признать его законным лидером Украины. "Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек". В панике он требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Клоун без короны", — отметил он в соцсети X.Накануне немецкая газета Junge Welt отметила, что просьбы Владимира Зеленского к России о признании его легитимности и отказе считать его "просроченным" президентом указывают на крайнюю степень отчаяния нынешнего киевского руководства. По мнению автора статьи, такие действия лидера киевского режима направлены на блокирование любых попыток достичь договоренностей с Москвой. В сложившейся ситуации Зеленский становится главным препятствием на пути мирного разрешения конфликта, стараясь любой ценой сохранить свою власть. Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования сейчас неуместно. Однако его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, и официальный Киев настаивает на том, что Зеленский остается легитимным лидером до избрания нового президента. Владимир Путин высказывался о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Президент России подчеркивал, что Киеву стоит вести переговоры через любого уполномоченного представителя, однако подписывать документы может только законная власть.

