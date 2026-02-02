Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста - 02.02.2026
"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста
"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского из-за его требования к России признать его законным лидером Украины. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:36+0300
2026-02-02T16:36+0300
украина
москва
киев
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского из-за его требования к России признать его законным лидером Украины. "Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек". В панике он требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Клоун без короны", — отметил он в соцсети X.Накануне немецкая газета Junge Welt отметила, что просьбы Владимира Зеленского к России о признании его легитимности и отказе считать его "просроченным" президентом указывают на крайнюю степень отчаяния нынешнего киевского руководства. По мнению автора статьи, такие действия лидера киевского режима направлены на блокирование любых попыток достичь договоренностей с Москвой. В сложившейся ситуации Зеленский становится главным препятствием на пути мирного разрешения конфликта, стараясь любой ценой сохранить свою власть. Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования сейчас неуместно. Однако его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, и официальный Киев настаивает на том, что Зеленский остается легитимным лидером до избрания нового президента. Владимир Путин высказывался о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Президент России подчеркивал, что Киеву стоит вести переговоры через любого уполномоченного представителя, однако подписывать документы может только законная власть.
украина
москва
киев
"Клоун без короны". Новое требование Зеленского к России удивило журналиста

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского из-за его требования к России признать его законным лидером Украины.
"Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек". В панике он требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Клоун без короны", — отметил он в соцсети X.
Накануне немецкая газета Junge Welt отметила, что просьбы Владимира Зеленского к России о признании его легитимности и отказе считать его "просроченным" президентом указывают на крайнюю степень отчаяния нынешнего киевского руководства.
По мнению автора статьи, такие действия лидера киевского режима направлены на блокирование любых попыток достичь договоренностей с Москвой. В сложившейся ситуации Зеленский становится главным препятствием на пути мирного разрешения конфликта, стараясь любой ценой сохранить свою власть.
Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования сейчас неуместно. Однако его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, и официальный Киев настаивает на том, что Зеленский остается легитимным лидером до избрания нового президента.
Владимир Путин высказывался о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Президент России подчеркивал, что Киеву стоит вести переговоры через любого уполномоченного представителя, однако подписывать документы может только законная власть.
