Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой - 02.02.2026, ПРАЙМ
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами... | 02.02.2026, ПРАЙМ
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в регионе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, у Ирины Усольцевой имеется три исполнительных производства с общей суммой задолженности в 4750 рублей 65 копеек. Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края. Один из исполнительных листов на сумму 250 рублей 65 копеек был выдан Ирине до ее исчезновения - 10 сентября 2025 года. Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей. В региональном управлении службы судебных приставов подтвердили РИА Новости, что исполнительные производства находится на исполнении управления. "На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет", - сообщили в УФССП. Также там отметили, что задолженности по неоплаченным административным штрафам не переходят к наследникам. Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
05:58 02.02.2026 (обновлено: 06:36 02.02.2026)
 
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой

РИА Новости: пропавшая Ирина Усольцева должна ФССП около пяти тысячей рублей

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в регионе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, у Ирины Усольцевой имеется три исполнительных производства с общей суммой задолженности в 4750 рублей 65 копеек. Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края. Один из исполнительных листов на сумму 250 рублей 65 копеек был выдан Ирине до ее исчезновения - 10 сентября 2025 года. Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей.
В региональном управлении службы судебных приставов подтвердили РИА Новости, что исполнительные производства находится на исполнении управления. "На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет", - сообщили в УФССП.
Также там отметили, что задолженности по неоплаченным административным штрафам не переходят к наследникам.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
 
