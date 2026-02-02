https://1prime.ru/20260202/zoloto-867005578.html

"Не оправдали доверия". Китай тянет американское золотое одеяло на себя

Китай, стремясь стать новым лидером по хранению физического золота других стран, с прошлого года ведёт активные переговоры с государствами Евросоюза о переносе...

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Китай, стремясь стать новым лидером по хранению физического золота других стран, с прошлого года ведёт активные переговоры с государствами Евросоюза о переносе их золотых резервов в хранилища Шанхайской биржи золота. Если европейские державы согласятся на такое предложение, КНР сможет значительно подняться в рейтинге стран по объёмам физического золота в запасниках.Но очевидно, что цель представителей Поднебесной — не просто более высокая строчка в обозначенном рейтинге. Намерение китайцев — потеснить Соединённые Штаты, которые на данный момент обладают самым большим в мире объёмом хранимого на своей территории золота (в том числе, золота, принадлежащего европейским странам). В хранилищах США на настоящий момент находится более восьми тысяч тонн “благородного металла”. На втором месте — Германия, с объёмом чуть более 3-х тысяч тонн. На третьем — Италия (порядка 2,5 тысяч тонн). Четвёртое место — за Францией (2,4 тысячи тонн). На пятом — Россия (свыше 2,3 тысячи тонн). Китай в этом списке — на шестом месте. В его хранилищах на сегодня — без малого 2,3 тысячи тонн золота. На седьмом, восьмом, девятом и десятом местах расположились соответственно Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды (каждая из стран — с запасами золота от 1 тысячи тонн и меньше).До настоящего момента значительные запасы своего золота страны Евросоюза хранили и пока продолжают хранить именно в США. Однако, нарастающее напряжение между ЕС и Соединёнными Штатами, в первую очередь, в результате словесных интервенций американского лидера, подталкивает страны Евросоюза к спешному диалогу с правительством и финансовыми институтами Поднебесной. Такая стремительность, не свойственная бюрократии Старого Света, спровоцирована всё более нарастающим градусом спонтанности в намерениях и действиях Дональда Трампа на международной арене. Европейские политики и финансисты обеспокоены безопасностью их государственных золотых резервов, хранящихся в США, по причине непредсказуемой внешней политики Трампа, демонстрируемой им с первых дней вступления в должность президента.Китай спешит на помощьОчевидно, что лидеры Европы обеспокоены сохранением экономического суверенитета и финансовой стабильности их стран, и на настоящий момент рассчитывают, что Китай способен обеспечить их спокойствие в гораздо бóльшей степени, чем Соединённые Штаты.Так, если в прошлом году Германия и Италия лишь высказали намерение вернуть себе их золотые резервы, хранящиеся в США, то уже в самом начале этого года представители Германии заговорили более обеспокоенно, заявив об экстренной необходимости забрать свой государственный золотой запас из Соединённых Штатов.О такой необходимости высказался в самые первые дни этого года бывший руководитель Бундесбанка (федеральный банк Германии) Эмануэль Мёнх. Своё убеждение Мёнх аргументировал тем, что текущая геополитическая ситуация делает рискованным хранение Германией своего золота в США, и что для достижения бóльшей стратегической независимости от Соединённых Штатов, германскому правительству целесообразно произвести репатриацию государственного золотого запаса. Поддержал инициативу Мёнха и глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Йегер.Что касается Италии, то о намерении вернуть хранящийся в США золотой запас страны говорила в рамках своей предвыборной кампании ещё в 2019-м году нынешняя премьер-министр страны Джорджия Мелони. И если в то время такое намерение звучало лишь как предвыборный лозунг, то в текущих реалиях из-за не поддающегося прогнозированию поведения лидера Соединённых Штатов возврат итальянских золотых резервов на Апеннинский полуостров, по мнению итальянского правительства, выглядит всё более аргументированным.С подобным заявлением выступил и экс-депутат Европарламента Фабио де Маси, уверенный что на сегодня имеются веские аргументы в пользу возвращения золота, принадлежащего европейским странам, из США обратно в Европу.И вот тут руку помощи европейским партнёрам готов протянуть Китай. По информации Bloomberg, официальным представителям Поднебесной уже удалось заручиться намерением одной из стран Евросоюза передать на хранение КНР государственные запасы золота.Сейчас, когда мировая экономика стремительными темпами переориентируется на реальные активы, способные обеспечить состоятельность валюты государств, обладающих этими ресурсами, гонка за прирост объёмов золота в госхранилищах становится уже не просто теоретическим стремлением стран, а стабильно ускоряющимся процессом.В этой связи желание Китая сделать юань в буквальном смысле “золотым” подталкивает Поднебесную к активному наращиванию объёмов “вечного металла” в своих хранилищах. Причём, как за счёт собственных ресурсов, так и в формате предоставления Шанхайской биржи золота в качестве площадки для хранения резервов европейских стран. И, очевидно, что поведение Дональда Трампа становится катализатором сближения ЕС и КНР в данном вопросе — на фоне возрождаемого в последнее время сотрудничества стран Старого Света с китайским партнёром.История и современностьКак европейское золото вообще оказалось переброшенным через Атлантику? Немного истории. Набравшее обороты в 50-е и 60-е годы прошлого столетия экономическое партнёрство Западной Европы и США послужило формированию значительного торгового профицита ряда европейских стран со Штатами. А согласно принятой Западом Бреттон-Вудской системы доллары обменивались на золото. В результате полученные в рамках торгово-экономического партнёрства Европы с Соединёнными Штатами резервы формировались в виде золотого запаса. И такая формула сохраняла актуальность до последнего времени. К тому же, Нью-Йоркская биржа являлась тогда и является пока на сегодняшний день крупнейшим центром торговли физическим золотом. Оба эти факта стали причиной решения ряда европейских стран передавать свои запасы золота на хранение именно в США — для быстрой реализации последнего в случае заключения сделок на открытом рынке.Теперь же на фоне всё громче звучащих разногласий между Европой и Вашингтоном, а также в связи с серьёзной обеспокоенностью европейских лидеров стабильностью в целом на Западе, целесообразность хранения золотых резервов стран за океаном становится всё более сомнительной.К тому же золото стремительно дорожает. Месяц за месяцем на протяжении последнего времени стоимость тройской унции “вечного металла” продолжает бить исторические максимумы.В итоге если лидеры Европы всё-таки согласятся разместить золотые резервы их стран на территории Китая, а торгово-экономическое партнёрство ЕС и КНР усилится (чему, собственно, способствует растущее напряжение между Европой и США), то Бреттен-Вудская формула может быть зеркально перенесена на отношения Европы и Китая. А это уже, в свою очередь, обеспечит юань золотом. Причём, золотом, продолжающим расти в цене.Очевидно, что перспектива такого развития событий вряд ли понравится Белому Дому. Утрата контроля над золотыми запасами стран Евросоюза лишит американского лидера, пожалуй, последних рычагов влияния на европейских (пока ещё) партнёров. Если это произойдёт, то для достижения победы в экономической “шахматной партии” с Китаем у Белого Дома не останется достаточного количества фигур на доске, а плацдарм для манёвра сузится до размеров, не дающих оснований рассчитывать на выигрыш.Автор - Дмитрий Назаркин, эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней

2026

