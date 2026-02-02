https://1prime.ru/20260202/zoloto-867112291.html

Стоимость золота продолжает снижение

Стоимость золота продолжает снижение - 02.02.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота продолжает снижение

Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжает опускаться после падения более чем на 11% в пятницу, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T09:54+0300

2026-02-02T09:54+0300

2026-02-02T09:54+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжает опускаться после падения более чем на 11% в пятницу, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 266,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,61%, до 4 179,06 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы котировки драгоценного металла снизились на 11,39%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 7,04% - до 73,005 доллара за унцию, следует из данных торгов. В пятницу металл потерял в цене 31,37%. Аналитики продолжают следить за динамикой на рынках металлов. "Трейдеры встревожены волнениями на рынках драгоценных металлов, которые наблюдались в пятницу", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Падение цен на золото и серебро фактически начинает цепную реакцию на остальном рынке", - добавил аналитик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex