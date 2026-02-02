https://1prime.ru/20260202/zoloto-867112291.html
Стоимость золота продолжает снижение
Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжает опускаться после падения более чем на 11% в пятницу, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T09:54+0300
2026-02-02T09:54+0300
2026-02-02T09:54+0300
рынок
торги
comex
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжает опускаться после падения более чем на 11% в пятницу, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 266,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,61%, до 4 179,06 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы котировки драгоценного металла снизились на 11,39%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 7,04% - до 73,005 доллара за унцию, следует из данных торгов. В пятницу металл потерял в цене 31,37%. Аналитики продолжают следить за динамикой на рынках металлов. "Трейдеры встревожены волнениями на рынках драгоценных металлов, которые наблюдались в пятницу", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Падение цен на золото и серебро фактически начинает цепную реакцию на остальном рынке", - добавил аналитик.
Новости
