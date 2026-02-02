Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/zoloto-867127364.html
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы - 02.02.2026, ПРАЙМ
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
Стоимость золота будет держаться в пределах 4,5-5,5 тысячи долларов ближайшие годы, если не произойдет "агрессивного" выкупа на рынке, таким мнением с РИА... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:34+0300
2026-02-02T17:34+0300
рынок
сша
дональд трамп
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота будет держаться в пределах 4,5-5,5 тысячи долларов ближайшие годы, если не произойдет "агрессивного" выкупа на рынке, таким мнением с РИА Новости поделился финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин. "Если в ближайшие дни не произойдет агрессивного выкупа, то диапазон 4,5-5,5 тысячи долларов за унцию станет средней ценой для золота на ближайшие пару лет", - прогнозирует аналитик стоимость драгоценного металла. При этом цены на мировом рынке сейчас реагируют на выдвижение президентом США Дональдом Трампом новой кандидатуры - бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша - на пост главы регулятора. На 17.30 мск унция золота стоила около 4 740 долларов, еще в конце января цены достигали 5,3 тысячи. Депутат Госдумы (партия "Родина") Алексей Журавлев отметил, что Уорш, вероятнее всего, будет стараться усилить роль доллара в мировой экономике. "Отсюда и снижение цены золота - его использовали в качестве замены американской валюте и долговым обязательствам", - отметил эксперт.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, дональд трамп, госдума
Рынок, США, Дональд Трамп, Госдума
17:34 02.02.2026
 
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы

Финансист Родин: стоимость золота будет держаться в пределах $4,5-5,5 тысячи за унцию

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота будет держаться в пределах 4,5-5,5 тысячи долларов ближайшие годы, если не произойдет "агрессивного" выкупа на рынке, таким мнением с РИА Новости поделился финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
"Если в ближайшие дни не произойдет агрессивного выкупа, то диапазон 4,5-5,5 тысячи долларов за унцию станет средней ценой для золота на ближайшие пару лет", - прогнозирует аналитик стоимость драгоценного металла.
При этом цены на мировом рынке сейчас реагируют на выдвижение президентом США Дональдом Трампом новой кандидатуры - бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша - на пост главы регулятора. На 17.30 мск унция золота стоила около 4 740 долларов, еще в конце января цены достигали 5,3 тысячи.
Депутат Госдумы (партия "Родина") Алексей Журавлев отметил, что Уорш, вероятнее всего, будет стараться усилить роль доллара в мировой экономике. "Отсюда и снижение цены золота - его использовали в качестве замены американской валюте и долговым обязательствам", - отметил эксперт.
 
РынокСШАДональд ТрампГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала