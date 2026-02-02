https://1prime.ru/20260202/zoloto-867127364.html
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы - 02.02.2026, ПРАЙМ
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота будет держаться в пределах 4,5-5,5 тысячи долларов ближайшие годы, если не произойдет "агрессивного" выкупа на рынке, таким мнением с РИА Новости поделился финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин. "Если в ближайшие дни не произойдет агрессивного выкупа, то диапазон 4,5-5,5 тысячи долларов за унцию станет средней ценой для золота на ближайшие пару лет", - прогнозирует аналитик стоимость драгоценного металла. При этом цены на мировом рынке сейчас реагируют на выдвижение президентом США Дональдом Трампом новой кандидатуры - бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша - на пост главы регулятора. На 17.30 мск унция золота стоила около 4 740 долларов, еще в конце января цены достигали 5,3 тысячи. Депутат Госдумы (партия "Родина") Алексей Журавлев отметил, что Уорш, вероятнее всего, будет стараться усилить роль доллара в мировой экономике. "Отсюда и снижение цены золота - его использовали в качестве замены американской валюте и долговым обязательствам", - отметил эксперт.
Аналитик дал прогноз по стоимости золота на ближайшие годы
Финансист Родин: стоимость золота будет держаться в пределах $4,5-5,5 тысячи за унцию