"Аэрофлот" открывает продажи авиабилетов в города Дальнего Востока
"Аэрофлот" открывает продажи авиабилетов в города Дальнего Востока
2026-02-03T00:17+0300
2026-02-03T00:17+0300
бизнес
россия
дальний восток
москва
хабаровск
аэрофлот
дальний восток
москва
хабаровск
бизнес, россия, дальний восток, москва, хабаровск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, Хабаровск, Аэрофлот
00:17 03.02.2026
 
"Аэрофлот" открывает продажи авиабилетов в города Дальнего Востока

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи авиабилетов в города Дальнего Востока по всем тарифам до 25 октября, сообщили в авиакомпании.
"Аэрофлот" открывает продажи билетов по субсидированным и "плоским" тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в пункты Дальнего Востока. Пассажирам доступны билеты на всю глубину сезона: до 25 октября 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
География субсидируемых перелетов в 2026 году расширена до 25 направлений. Одиннадцать из них из Москвы, шесть - из Хабаровска, по три - из Санкт-Петербурга и Владивостока и два из Красноярска.
"Билеты по дальневосточным субсидированным тарифам на рейсы "Аэрофлота" и "России" доступны для жителей ДФО и льготных категорий граждан. В течение ближайших трех дней поэтапно будет открыта продажа билетов на рейсы между пунктами Дальнего Востока, выполняемые авиакомпанией "Аврора" (под коммерческим управлением "Аэрофлота")", - отметили в компании.
Также открыта продажа авиабилетов по "плоским" тарифам, которые действуют на девяти направлениях из Москвы. "Плоские" тарифы имеют фиксированную цену, не зависят от даты покупки билета и включают одно место багажа. Купить такой билет может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.
"Цены на билеты по востребованным направлениям остаются существенно ниже себестоимости, поскольку приоритетная социальная задача авиаперевозчика - обеспечить россиян доступными перелетами в отдаленные регионы страны. При этом впервые с 2024 года будет проведена индексация "плоских" тарифов, что позволит незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании, связанный, в том числе, с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах", - рассказали в "Аэрофлоте".
 
