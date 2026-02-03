https://1prime.ru/20260203/aksenov-867165217.html

В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте

В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте

Введенная с 1 февраля полностью безналичная оплата в общественном транспорте крупнейшего государственного перевозчика Крыма ГУП "Крымтроллейбус" будет отменена... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:57+0300

2026-02-03T21:57+0300

2026-02-03T21:57+0300

экономика

бизнес

крым

сергей аксенов

https://cdnn.1prime.ru/img/83190/57/831905707_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4d85c9c49893337b4d41412da83594cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Введенная с 1 февраля полностью безналичная оплата в общественном транспорте крупнейшего государственного перевозчика Крыма ГУП "Крымтроллейбус" будет отменена со среды, проезд можно будет снова оплачивать двумя способами - наличными или банковской картой, заявил глава региона Сергей Аксенов. Ранее ГУП "Крымтроллейбус" сообщил, что с 1 февраля вводится "Транспортная карта", оплата проезда за наличный расчет приостанавливается во всех автобусных и троллейбусных маршрутах этого перевозчика. Оплата будет производиться исключительно банковскими и транспортными картами. "Перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте ГУП РК "Крымтроллейбус" исключительно на безналичную основу является преждевременным. С 4 февраля пассажиры могут производить оплату проезда как за безналичный, так и за наличный расчет. Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан" , - написал Аксенов в канале на платформе Мах.

https://1prime.ru/20251217/sberbank-865634301.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, крым, сергей аксенов