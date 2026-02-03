Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте
В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Введенная с 1 февраля полностью безналичная оплата в общественном транспорте крупнейшего государственного перевозчика Крыма ГУП "Крымтроллейбус" будет отменена со среды, проезд можно будет снова оплачивать двумя способами - наличными или банковской картой, заявил глава региона Сергей Аксенов. Ранее ГУП "Крымтроллейбус" сообщил, что с 1 февраля вводится "Транспортная карта", оплата проезда за наличный расчет приостанавливается во всех автобусных и троллейбусных маршрутах этого перевозчика. Оплата будет производиться исключительно банковскими и транспортными картами. "Перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте ГУП РК "Крымтроллейбус" исключительно на безналичную основу является преждевременным. С 4 февраля пассажиры могут производить оплату проезда как за безналичный, так и за наличный расчет. Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан" , - написал Аксенов в канале на платформе Мах.
21:57 03.02.2026
 
В Крыму отменили безналичную оплату в общественном транспорте

Глава Крыма отменил полностью безналичную оплату проезда в автобусах республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Введенная с 1 февраля полностью безналичная оплата в общественном транспорте крупнейшего государственного перевозчика Крыма ГУП "Крымтроллейбус" будет отменена со среды, проезд можно будет снова оплачивать двумя способами - наличными или банковской картой, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее ГУП "Крымтроллейбус" сообщил, что с 1 февраля вводится "Транспортная карта", оплата проезда за наличный расчет приостанавливается во всех автобусных и троллейбусных маршрутах этого перевозчика. Оплата будет производиться исключительно банковскими и транспортными картами.
"Перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте ГУП РК "Крымтроллейбус" исключительно на безналичную основу является преждевременным. С 4 февраля пассажиры могут производить оплату проезда как за безналичный, так и за наличный расчет. Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан" , - написал Аксенов в канале на платформе Мах.
Исследование показало, сколько транзакций россиян проходят безналично
17 декабря 2025, 13:12
 
Заголовок открываемого материала