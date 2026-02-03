https://1prime.ru/20260203/aktsii-867152891.html

Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет - 03.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник в ожидании позитивных новостей, продолжая оставаться в узком диапазоне 2750-2800 пунктов, следует | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T15:34+0300

2026-02-03T15:34+0300

2026-02-03T15:34+0300

рынок

торги

индексы

абу-даби

рф

мосбиржа

ук альфа-капитал

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник в ожидании позитивных новостей, продолжая оставаться в узком диапазоне 2750-2800 пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск растёт на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 786,83 пункта. "Рынок застрял в фазе осторожного ожидания. Основные триггеры этой недели — Абу-Даби и стабилизация драгметаллов. Если переговоры останутся конструктивными, а волатильность золота снизится, базовый сценарий ведет к плавному боковому движению с легким смещением вверх", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С экономической стороны мы видим позитив: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России в январе вырос до 49,4 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, что показывает ослабление темпов спада в производстве, но давление на инфляцию остается из-за недавнего повышения НДС", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Мы ожидаем, что сегодня будет умеренное восстановление индекса Мосбиржи. В период публикации годовых отчётов внимание инвесторов приковано к цифрам и корпоративным новостям. На повестке дня остаются обновления по квартальным, годовым результатам крупнейших эмитентов и их прогнозам на последующие периоды", - добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В лидерах роста капитализации - акции "Камаза" (+5,26%), "Селигдара" (+5,07%), "Инарктики" (+2,83%), ВК (+2,52%), Московской биржи (+2,38%). В лидерах снижения стоимости - акции ТГК 1 (−3,19%), "М.Видео" (−1,43%), "Генетико" (−1,07%), "Юнипро" (−0,85%) и "Русгидро" (−0,85%). К среде рынок ждет недельных инфляционных данных, в которых уже не будет эффекта НДС, и они помогут понять, какие шаги предпримет ЦБ РФ, заключает Лозовой.

https://1prime.ru/20260203/zoloto-867151779.html

абу-даби

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, абу-даби, рф, мосбиржа, ук альфа-капитал, финам