Российский рынок акций умеренно растет
Российский рынок акций умеренно растет в ожидании новостей
© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во вторник в ожидании позитивных новостей, продолжая оставаться в узком диапазоне 2750-2800 пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск растёт на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 786,83 пункта.
"Рынок застрял в фазе осторожного ожидания. Основные триггеры этой недели — Абу-Даби и стабилизация драгметаллов. Если переговоры останутся конструктивными, а волатильность золота снизится, базовый сценарий ведет к плавному боковому движению с легким смещением вверх", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"С экономической стороны мы видим позитив: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России в январе вырос до 49,4 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, что показывает ослабление темпов спада в производстве, но давление на инфляцию остается из-за недавнего повышения НДС", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"Мы ожидаем, что сегодня будет умеренное восстановление индекса Мосбиржи. В период публикации годовых отчётов внимание инвесторов приковано к цифрам и корпоративным новостям. На повестке дня остаются обновления по квартальным, годовым результатам крупнейших эмитентов и их прогнозам на последующие периоды", - добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
В лидерах снижения стоимости - акции ТГК 1 (−3,19%), "М.Видео" (−1,43%), "Генетико" (−1,07%), "Юнипро" (−0,85%) и "Русгидро" (−0,85%).
К среде рынок ждет недельных инфляционных данных, в которых уже не будет эффекта НДС, и они помогут понять, какие шаги предпримет ЦБ РФ, заключает Лозовой.