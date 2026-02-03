https://1prime.ru/20260203/avstriya-867138424.html
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева
Согласно исследованию, проведенному газетой Heute, более половины жителей Австрии выразили несогласие с оказанием финансовой поддержки Украине. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T05:37+0300
2026-02-03T05:37+0300
2026-02-03T05:37+0300
мировая экономика
общество
украина
австрия
киев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ed0434de9edc96e313b07a12d3e842c.jpg
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Согласно исследованию, проведенному газетой Heute, более половины жителей Австрии выразили несогласие с оказанием финансовой поддержки Украине. "Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого (Помощи Киеву. — Прим. Ред.); средства лучше использовать внутри страны", — говорится в материале.В статье уточняется, что только 30 процентов респондентов поддерживают помощь Украине, в то время как остальные не смогли определиться с позицией. Особенно много противников финансовой поддержки среди людей в возрасте от 30 до 59 лет (63 процента). В конце января генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц инициировал требование об отставке министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер в связи с решением о предоставлении новой финансовой помощи Киеву. На саммите ЕС в декабре прошлого года было принято решение о совместном займе стран ЕС на сумму около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Бельгия тогда смогла заблокировать использование для этих целей замороженных российских активов. Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что Европейская комиссия планирует завершить переговоры по кредиту в начале марта и приступить к первым выплатам в апреле.
https://1prime.ru/20260126/avstriya-866897385.html
https://1prime.ru/20260107/sanktsii-866268023.html
украина
австрия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_224176e86ed995ab9068274dc5247af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, австрия, киев, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, АВСТРИЯ, Киев, ЕС
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева
Heute: больше половины австрийцев выступили против оказания помощи Украине