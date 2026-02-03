Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева - 03.02.2026
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева
Согласно исследованию, проведенному газетой Heute, более половины жителей Австрии выразили несогласие с оказанием финансовой поддержки Украине. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Согласно исследованию, проведенному газетой Heute, более половины жителей Австрии выразили несогласие с оказанием финансовой поддержки Украине. "Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого (Помощи Киеву. — Прим. Ред.); средства лучше использовать внутри страны", — говорится в материале.В статье уточняется, что только 30 процентов респондентов поддерживают помощь Украине, в то время как остальные не смогли определиться с позицией. Особенно много противников финансовой поддержки среди людей в возрасте от 30 до 59 лет (63 процента). В конце января генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц инициировал требование об отставке министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер в связи с решением о предоставлении новой финансовой помощи Киеву. На саммите ЕС в декабре прошлого года было принято решение о совместном займе стран ЕС на сумму около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Бельгия тогда смогла заблокировать использование для этих целей замороженных российских активов. Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что Европейская комиссия планирует завершить переговоры по кредиту в начале марта и приступить к первым выплатам в апреле.
05:37 03.02.2026
 
"Явное большинство": австрийцы внезапно сорвали планы Киева

Heute: больше половины австрийцев выступили против оказания помощи Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Города мира. Вена. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Согласно исследованию, проведенному газетой Heute, более половины жителей Австрии выразили несогласие с оказанием финансовой поддержки Украине.
"Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого (Помощи Киеву. — Прим. Ред.); средства лучше использовать внутри страны", — говорится в материале.
В статье уточняется, что только 30 процентов респондентов поддерживают помощь Украине, в то время как остальные не смогли определиться с позицией. Особенно много противников финансовой поддержки среди людей в возрасте от 30 до 59 лет (63 процента).
В конце января генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц инициировал требование об отставке министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер в связи с решением о предоставлении новой финансовой помощи Киеву.
На саммите ЕС в декабре прошлого года было принято решение о совместном займе стран ЕС на сумму около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Бельгия тогда смогла заблокировать использование для этих целей замороженных российских активов. Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что Европейская комиссия планирует завершить переговоры по кредиту в начале марта и приступить к первым выплатам в апреле.
