"Автоваз" начал продажи двухтопливной Lada Vesta CNG нового поколения

2026-02-03T23:48+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начинает продажи седана Lada Vesta CNG, оснащенного газовым оборудованием, нового поколения; цена машины с господдержкой начинается от 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании. "АвтоВАЗ" открывает продажи двухтопливного седана Lada Vesta CNG нового поколения. Модернизированная модель представлена в четырех версиях: от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno", - говорится в сообщении. Производитель уточняет, что рекомендованные розничные цены на автомобиль составляют от 1 515 000 рублей с учетом государственной программы субсидирования газомоторной техники и от 1 881 000 рублей без учета программы. Автомобиль предлагается в кузове седан и оснащен 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач. Модель получила современное газобаллонное оборудование (ГБО), работающее на метане. Оно обеспечивает распределенный впрыск метана с режимом дополнительной подачи бензина для повышения динамики автомобиля. Новая Vesta CNG, начиная с базовой комплектации, оборудована кондиционером, двумя подушками безопасности, системой контроля устойчивости, бесключевым доступом, дистанционным запуском двигателя и светодиодной оптикой. "Полная заправка метаном обеспечивает пробег около 320 километров. Вместе с основным бензобаком запас хода на двух видах топлива превышает 1 000 километров без дозаправки. Кроме того, эксплуатация на метане позволяет сократить расходы на топливо в 2-3 раза, а размер транспортного налога снижается на 50%", - добавили в "АвтоВАЗе". Газовый баллон объемом 90 литров, как заявляет производитель, рассчитан на закачку 22 кубометров сжатого метана, а его размещение в багажнике позволило сохранить штатный полноразмерный 55-литровый бензобак. При этом полезный объем багажника составляет 250 литров. "В целях безопасности автомобиль оборудован автоматической системой, перекрывающей подачу газа при нарушении герметичности топливной магистрали, например, в случае ДТП", - заверили в компании.

2026

бизнес, газ, автоваз, lada vision 4x4