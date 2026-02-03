https://1prime.ru/20260203/bank-867143430.html

"Т-Технологии" планируют консолидировать акции банка "Точка"

Совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании, сообщает компания | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T10:31+0300

2026-02-03T10:31+0300

2026-02-03T10:58+0300

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании, сообщает компания "Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" предложил акционерам "Т-Технологий" на внеочередном собрании рассмотреть консолидация до 100% акций АО "Точка", одного из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей, с использованием допэмиссии акций "Т-Технологий" по закрытой подписке для продолжения наращивания позиций группы в B2B-сегменте", - говорится в сообщении.Также отмечается, что при условии одобрения акционерами этой инициативы по итогам внеочередного общего собрания 5 июня группа проведет все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования.А оценка "Точки" будет объявлена в конце второго квартала текущего года. "Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки", - говорится в сообщении.Генеральный директор и сооснователь банка "Точка" Андрей Завадских подтвердил, что возможные акционерные изменения никак не отразятся на клиентах банка, а компания сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии."Операционная независимость банка сохраняется и не является предметом для переговоров. Наша команда строит банк и открытую экосистему, где всё устроено вокруг предпринимателя и его бизнеса. В ней есть место как собственным решениям, так и созданным в коллаборации с другими игроками рынка. Уверены, такие партнёрства приближают нас к цели - помогать расти бизнесу наших клиентов", - подчеркнул он.

2026

Новости

