В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков - 03.02.2026
В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков
В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков - 03.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков
Российские банки остаются финансово устойчивыми, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T12:28+0300
2026-02-03T12:28+0300
банки
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские банки остаются финансово устойчивыми, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Прибыль в 2025 году у нас несколько ниже 2024 года, но в целом достаточна для поддержания вот этого сбалансированного роста, не приводя к каким-то глобальным перегревам. Также она позволяет восстанавливать надбавки к капиталу, а это очень важно для поддержания финансовой устойчивости", - сказал он на конференции Банка России "Итоги развития банковского сектора в 2025 году". "Иными словами, если так вот подытоживать, банки сохраняют финансовую устойчивость и способность поддерживать экономический рост. А это самое главное", - добавил он. Ранее регулятор сообщил, что совокупная чистая прибыль банков в прошлом году сократилась до 3,5 триллиона рублей с 3,8 триллиона годом ранее.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
банки, финансы, банк россия
Банки, Финансы, банк Россия
12:28 03.02.2026
 
В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков

ЦБ: российские банки остаются финансово устойчивыми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Банк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские банки остаются финансово устойчивыми, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"Прибыль в 2025 году у нас несколько ниже 2024 года, но в целом достаточна для поддержания вот этого сбалансированного роста, не приводя к каким-то глобальным перегревам. Также она позволяет восстанавливать надбавки к капиталу, а это очень важно для поддержания финансовой устойчивости", - сказал он на конференции Банка России "Итоги развития банковского сектора в 2025 году".
"Иными словами, если так вот подытоживать, банки сохраняют финансовую устойчивость и способность поддерживать экономический рост. А это самое главное", - добавил он.
Ранее регулятор сообщил, что совокупная чистая прибыль банков в прошлом году сократилась до 3,5 триллиона рублей с 3,8 триллиона годом ранее.
Чаты
Заголовок открываемого материала