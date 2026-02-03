В ЦБ заявили о финансовой устойчивости российских банков

https://1prime.ru/20260203/banki-867146676.html

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские банки остаются финансово устойчивыми, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Прибыль в 2025 году у нас несколько ниже 2024 года, но в целом достаточна для поддержания вот этого сбалансированного роста, не приводя к каким-то глобальным перегревам. Также она позволяет восстанавливать надбавки к капиталу, а это очень важно для поддержания финансовой устойчивости", - сказал он на конференции Банка России "Итоги развития банковского сектора в 2025 году". "Иными словами, если так вот подытоживать, банки сохраняют финансовую устойчивость и способность поддерживать экономический рост. А это самое главное", - добавил он. Ранее регулятор сообщил, что совокупная чистая прибыль банков в прошлом году сократилась до 3,5 триллиона рублей с 3,8 триллиона годом ранее.

