В Белоруссии продлили запрет на маркировку импортируемых в страну напитков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20260203/belorussija-867135387.html
2026-02-03T00:53+0300
2026-02-03T00:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867135387.jpg?1770069235
МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии продлило до конца 2027 года запрет на маркировку национальными акцизными марками импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных государств, говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Установить запрет импорта на территорию Республики Беларусь услуг по маркировке акцизными марками Республики Беларусь алкогольных напитков, ввозимых на территорию Республики Беларусь, оказываемых юридическими и (или) физическими лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и (или) организаций, согласно приложению, на территории таких государств (далее – специальная ограничительная мера)…. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2027 года включительно", - указано в документе. В приложении к постановлению в числе недружественных стран указаны все государства - члены Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария. "Контроль за соблюдением специальной ограничительной меры и реализацией мер обеспечения такой меры осуществляет Государственный таможенный комитет. Государственному таможенному комитету ежегодно до 1 февраля информировать в письменной или электронной формах Совет министров Республики Беларусь о результатах контроля за соблюдением специальной ограничительной меры", - говорится в постановлении. Белоруссия ввела запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных государств в конце апреля 2022 года. В пресс-службе правительства тогда поясняли, что соответствующее постановление было принято в целях защиты национальных интересов. Отмечалось, что с принятием документа такие алкогольные напитки могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного хранения или таможенных складах, перечень которых определен государственным таможенным комитетом, либо на территории государств, не применяющих недружественные меры в отношении Белоруссии. Действие постановления неоднократно продлевалось.
00:53 03.02.2026
 
В Белоруссии продлили запрет на маркировку импортируемых в страну напитков

В Белоруссии продлили запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков

МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии продлило до конца 2027 года запрет на маркировку национальными акцизными марками импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных государств, говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
"Установить запрет импорта на территорию Республики Беларусь услуг по маркировке акцизными марками Республики Беларусь алкогольных напитков, ввозимых на территорию Республики Беларусь, оказываемых юридическими и (или) физическими лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и (или) организаций, согласно приложению, на территории таких государств (далее – специальная ограничительная мера)…. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2027 года включительно", - указано в документе.
В приложении к постановлению в числе недружественных стран указаны все государства - члены Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария.
"Контроль за соблюдением специальной ограничительной меры и реализацией мер обеспечения такой меры осуществляет Государственный таможенный комитет. Государственному таможенному комитету ежегодно до 1 февраля информировать в письменной или электронной формах Совет министров Республики Беларусь о результатах контроля за соблюдением специальной ограничительной меры", - говорится в постановлении.
Белоруссия ввела запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных государств в конце апреля 2022 года. В пресс-службе правительства тогда поясняли, что соответствующее постановление было принято в целях защиты национальных интересов. Отмечалось, что с принятием документа такие алкогольные напитки могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного хранения или таможенных складах, перечень которых определен государственным таможенным комитетом, либо на территории государств, не применяющих недружественные меры в отношении Белоруссии. Действие постановления неоднократно продлевалось.
 
