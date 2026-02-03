Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в релизе оператора. "Клиенты "Билайна" теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы - например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры", - сказано в сообщении. Решение может работать на любых устройствах, независимо от версии ОС. Для проверки пользователю не нужно устанавливать дополнительные программы. Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения. "Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
Экономика, Технологии, Билайн, Лаборатория Касперского
18:34 03.02.2026
 
"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз

"Билайн" добавил в приложение сканер киберугроз для выявления фишинговых сайтов

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в релизе оператора.
"Клиенты "Билайна" теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы - например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры", - сказано в сообщении.
Решение может работать на любых устройствах, независимо от версии ОС. Для проверки пользователю не нужно устанавливать дополнительные программы.
Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения.
"Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
