https://1prime.ru/20260203/bilayn-867157593.html

"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз

"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - 03.02.2026, ПРАЙМ

"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз

"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T18:34+0300

2026-02-03T18:34+0300

2026-02-03T18:34+0300

экономика

технологии

билайн

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/img/80044/97/800449752_0:313:2529:1736_1920x0_80_0_0_d84659917c78262b3656c1c672b2f6a9.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в релизе оператора. "Клиенты "Билайна" теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы - например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры", - сказано в сообщении. Решение может работать на любых устройствах, независимо от версии ОС. Для проверки пользователю не нужно устанавливать дополнительные программы. Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения. "Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.

https://1prime.ru/20260121/bilayn-866762877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, билайн, лаборатория касперского