"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз
"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз
2026-02-03T18:34+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в релизе оператора. "Клиенты "Билайна" теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы - например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры", - сказано в сообщении. Решение может работать на любых устройствах, независимо от версии ОС. Для проверки пользователю не нужно устанавливать дополнительные программы. Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения. "Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
