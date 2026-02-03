https://1prime.ru/20260203/birzhi-867163458.html
Биржи Европы закрылись снижением
Биржи Европы закрылись снижением - 03.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы снизились во вторник, инвесторы оценивают статистические и корпоративные данные, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились во вторник, инвесторы оценивают статистические и корпоративные данные, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,26% относительно предыдущего закрытия - до 10 314,59 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 8 179,50 пункта, немецкий DAX - на 0,07%, до 24 780,79 пункта. При этом британский индекс FTSE 100 обновил в течение дня исторический максимум, достигнув 10 373,28 пункта. Аналитики обратили внимание на статистические и корпоративные данные. Согласно опубликованным ранее во вторник данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), годовая инфляция в стране, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с декабрьских 0,8%, что является минимальным значением показателя с конца 2020 года. Акции финской энергетической Fortum подешевели в Лондоне на 4,68% после выхода финотчетности. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль финской группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам 2025 года составила 765 миллионов евро после 1,164 миллиарда евро в 2024 году.
