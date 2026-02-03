https://1prime.ru/20260203/bitkoin-867165654.html

Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США

Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает во вторник почти на 7%, показатель опустился до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.51 мск дешевел на 6,92% за сутки - до 73 235 долларов. Показатель впервые с 6 ноября 2024 года находится ниже отметки в 74 000 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,9% - в среднем до 73 124 долларов. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах. "Настроения в криптовалютной сфере достигли дна. Волатильность наконец-то выросла после года снижения", - цитирует агентство Блумберг партнера криптоплатформы SignalPlus Августина Фаня (Augustine Fan).

