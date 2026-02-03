Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260203/bitkoin-867165654.html
Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США
Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США - 03.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США
Стоимость биткоина падает во вторник почти на 7%, показатель опустился до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T22:07+0300
2026-02-03T22:07+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает во вторник почти на 7%, показатель опустился до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.51 мск дешевел на 6,92% за сутки - до 73 235 долларов. Показатель впервые с 6 ноября 2024 года находится ниже отметки в 74 000 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,9% - в среднем до 73 124 долларов. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах. "Настроения в криптовалютной сфере достигли дна. Волатильность наконец-то выросла после года снижения", - цитирует агентство Блумберг партнера криптоплатформы SignalPlus Августина Фаня (Augustine Fan).
https://1prime.ru/20260202/dragmetally-867116520.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6148da4b5a23ec56d5362470c550ee63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, binance, coinmarketcap
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Binance, CoinMarketCap
22:07 03.02.2026
 
Стоимость биткоина опустилась до минимума с победы Трампа на выборах в США

Стоимость биткоина упала почти на 7% с 6 ноября 2024 года, после победы Трампа на выборах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает во вторник почти на 7%, показатель опустился до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.51 мск дешевел на 6,92% за сутки - до 73 235 долларов. Показатель впервые с 6 ноября 2024 года находится ниже отметки в 74 000 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,9% - в среднем до 73 124 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
"Настроения в криптовалютной сфере достигли дна. Волатильность наконец-то выросла после года снижения", - цитирует агентство Блумберг партнера криптоплатформы SignalPlus Августина Фаня (Augustine Fan).
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Аналитик объяснил одновременный обвал стоимости драгметаллов и криптовалют
Вчера, 13:21
 
ЭкономикаФинансыСШАДональд ТрампBinanceCoinMarketCap
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала