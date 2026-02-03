https://1prime.ru/20260203/chast-867138584.html

Часть арендодателей Москвы готова платить налог с доходов от сдачи жилья

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Часть арендодателей Москвы готова выйти из тени и начать платить налог со сдачи жилья официально из-за усиления контроля за банковскими переводами и роста внимания налоговых органов к доходам физлиц, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Из-за усиления внимания ФНС к банковским переводам и источникам доходов часть собственников арендного жилья в Москве пересматривает отношение к уплате налогов. Так, 16% россиян заявили, что в ближайший год готовы начать официально платить налог с доходов от аренды, даже если раньше этого не делали", - выяснили аналитики, опросив 2,5 тысяч москвичей, сдающих жилье в аренду. Так, 21% опрошенных уже платят налог регулярно - либо как физические лица, либо через специальные налоговые режимы. При этом большинство арендодателей по-прежнему стараются минимизировать риски или сохранить доход "в тени", используя различные практики. Аналитики отмечают, что 19% россиян принимают арендные платежи преимущественно наличными, рассчитывая избежать фиксации доходов в банковской системе, а 14% оформляют договоры аренды на 11 месяцев, полагая, что отсутствие регистрации договора избавляет их от налоговых обязательств. "Ещё 13% предпочитают полностью передать вопрос аренды риелторам или управляющим компаниям, ожидая, что это снизит их личную ответственность и интерес со стороны налоговых органов", - говорится в исследовании. Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак добавил, что самый надежный и экономически оправданный путь - выбрать подходящий режим налогообложения, зафиксировать условия аренды и платить налог регулярно. "В долгосрочной перспективе это снижает риски и защищает собственника от крупных доначислений", - заключил он.

