Дептранс рекомендовал использовать метро вечером во вторник в Москве

Дептранс рекомендовал использовать метро вечером во вторник в Москве

москва

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует использовать метро для поездок вечером во вторник в Москве, заявили в ведомстве. "К вечеру в центре, на ТТК и МКАД возможны локальные затруднения движения. Совет: чтобы сэкономить время - воспользуйтесь метро. Это самый быстрый и надежный вариант", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса. При этом автомобилистам порекомендовали проложить маршрут заранее, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.

москва

