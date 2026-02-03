Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дептранс рекомендовал использовать метро вечером во вторник в Москве - 03.02.2026, ПРАЙМ
Дептранс рекомендовал использовать метро вечером во вторник в Москве
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует использовать метро для поездок вечером во вторник в Москве, заявили в ведомстве. "К вечеру в центре, на ТТК и МКАД возможны локальные затруднения движения. Совет: чтобы сэкономить время - воспользуйтесь метро. Это самый быстрый и надежный вариант", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса. При этом автомобилистам порекомендовали проложить маршрут заранее, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.
2026
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:56 03.02.2026 (обновлено: 08:00 03.02.2026)
 
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует использовать метро для поездок вечером во вторник в Москве, заявили в ведомстве.
"К вечеру в центре, на ТТК и МКАД возможны локальные затруднения движения. Совет: чтобы сэкономить время - воспользуйтесь метро. Это самый быстрый и надежный вариант", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
При этом автомобилистам порекомендовали проложить маршрут заранее, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.
 
