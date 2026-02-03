https://1prime.ru/20260203/deptrans-867140896.html
Дептранс рекомендовал использовать метро вечером во вторник в Москве
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует использовать метро для поездок вечером во вторник в Москве, заявили в ведомстве. "К вечеру в центре, на ТТК и МКАД возможны локальные затруднения движения. Совет: чтобы сэкономить время - воспользуйтесь метро. Это самый быстрый и надежный вариант", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса. При этом автомобилистам порекомендовали проложить маршрут заранее, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.
бизнес, россия, москва
