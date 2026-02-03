Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности - 03.02.2026
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности - 03.02.2026, ПРАЙМ
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности
Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis). | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:43+0300
2026-02-03T13:43+0300
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847559169_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_711a4ed49ceda9f5b705a7e6a4ff1481.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis). "Около 13,3 миллионов человек в Германии в последнее время получали доход ниже черты, за которой присутствует угроза бедности, и поэтому считались находящимися под угрозой бедности", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.
германия
мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
13:43 03.02.2026
 
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности

Около 13,3 миллиона жителей Германии находятся на грани бедности

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Берлин
Берлин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis).
"Около 13,3 миллионов человек в Германии в последнее время получали доход ниже черты, за которой присутствует угроза бедности, и поэтому считались находящимися под угрозой бедности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.
Мировая экономика ГЕРМАНИЯ
 
 
