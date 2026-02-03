https://1prime.ru/20260203/destatis-867149173.html

Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности

Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности - 03.02.2026, ПРАЙМ

Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности

Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis). | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T13:43+0300

2026-02-03T13:43+0300

2026-02-03T13:43+0300

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847559169_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_711a4ed49ceda9f5b705a7e6a4ff1481.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis). "Около 13,3 миллионов человек в Германии в последнее время получали доход ниже черты, за которой присутствует угроза бедности, и поэтому считались находящимися под угрозой бедности", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.

https://1prime.ru/20251211/putin-865442659.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия