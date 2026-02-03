https://1prime.ru/20260203/destatis-867149173.html
Около 16 процентов жителей Германии находятся на грани бедности
мировая экономика
германия
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Около 13,3 миллионов жителей Германии находятся на грани бедности, сообщает Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis). "Около 13,3 миллионов человек в Германии в последнее время получали доход ниже черты, за которой присутствует угроза бедности, и поэтому считались находящимися под угрозой бедности", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.
германия
