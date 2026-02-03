Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/dnr-867135857.html
В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин
В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин - 03.02.2026, ПРАЙМ
В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин
Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T01:45+0300
2026-02-03T01:59+0300
общество
рф
лнр
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867135857.jpg?1770073147
ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия произошла всего за несколько дней до их эвакуации, рассказал РИА Новости руководитель аппарата омбудсмена в ЛНР Даниил Стяжкин. "Очередная трагическая история, с которой столкнулся пожилой мужчина. Буквально на его глазах за несколько дней до его эвакуации у него погибла его супруга, которая была убита украинской стороной с применением БПЛА, а также погибли рядом находившиеся две пожилые женщины", — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что факты по данному делу переданы в Следственный комитет России для последующей работы следователей по случившемуся преступлению со стороны украинского режима. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
рф
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, лнр, валерий герасимов, владимир путин, вс рф
Общество , РФ, ЛНР, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ
01:45 03.02.2026 (обновлено: 01:59 03.02.2026)
 
В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин

Житель Северска стал свидетелем гибели жены и еще двух женщин от удара беспилотника ВСУ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия произошла всего за несколько дней до их эвакуации, рассказал РИА Новости руководитель аппарата омбудсмена в ЛНР Даниил Стяжкин.
"Очередная трагическая история, с которой столкнулся пожилой мужчина. Буквально на его глазах за несколько дней до его эвакуации у него погибла его супруга, которая была убита украинской стороной с применением БПЛА, а также погибли рядом находившиеся две пожилые женщины", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что факты по данному делу переданы в Следственный комитет России для последующей работы следователей по случившемуся преступлению со стороны украинского режима.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
 
ОбществоРФЛНРВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала