В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин
ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия произошла всего за несколько дней до их эвакуации, рассказал РИА Новости руководитель аппарата омбудсмена в ЛНР Даниил Стяжкин. "Очередная трагическая история, с которой столкнулся пожилой мужчина. Буквально на его глазах за несколько дней до его эвакуации у него погибла его супруга, которая была убита украинской стороной с применением БПЛА, а также погибли рядом находившиеся две пожилые женщины", — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что факты по данному делу переданы в Следственный комитет России для последующей работы следователей по случившемуся преступлению со стороны украинского режима. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
