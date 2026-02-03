https://1prime.ru/20260203/dnr-867135857.html

В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин

В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин - 03.02.2026, ПРАЙМ

В ДНР пожилой мужчина стал свидетелем гибели жены и двух пожилых женщин

Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T01:45+0300

2026-02-03T01:45+0300

2026-02-03T01:59+0300

общество

рф

лнр

валерий герасимов

владимир путин

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867135857.jpg?1770073147

ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия произошла всего за несколько дней до их эвакуации, рассказал РИА Новости руководитель аппарата омбудсмена в ЛНР Даниил Стяжкин. "Очередная трагическая история, с которой столкнулся пожилой мужчина. Буквально на его глазах за несколько дней до его эвакуации у него погибла его супруга, которая была убита украинской стороной с применением БПЛА, а также погибли рядом находившиеся две пожилые женщины", — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что факты по данному делу переданы в Следственный комитет России для последующей работы следователей по случившемуся преступлению со стороны украинского режима. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, лнр, валерий герасимов, владимир путин, вс рф