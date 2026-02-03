Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.02.2026

В ДНР из-под Северска эвакуировали мужчину, проживший четыре года в подвале
В ДНР из-под Северска эвакуировали мужчину, проживший четыре года в подвале
ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Российские бойцы группировки войск "Южная" эвакуировали из-под Северска в Донецкой Народной Республике пожилого мужчину, прожившего четыре года в подвале из-за боевых действий в данном районе, рассказал РИА Новости сам выживший мужчина Анатолий Филимоненко. "Нас обстреливали дронами (ВСУ - ред.), бомбили, я был в подвале, там три женщины погибли, (одна из погибших - жена Филимоненко - ред.) я четыре года в подвале прожил", - сказал мужчина. По его словам, в последнее время из-за интенсивного обстрела со стороны украинских сил ему с недавно погибшей женой приходилось долгое время не выходить на улицу, продукты и воду они запасали на долгое время заранее. В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
