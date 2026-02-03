https://1prime.ru/20260203/dollar-867154869.html

Курс доллара к юаню опустился до минимума с мая 2023 года

03.02.2026

Курс доллара к юаню опустился до минимума с мая 2023 года

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в начале месяца, и показатель опустился ниже 6,94 юаня впервые с мая 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.28 мск курс доллара к юаню снижается до 6,9391 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,9463 юаня за доллар, показатель находится ниже 6,94 юаня впервые 11 мая 2023 года. Курс доллара к юаню снижается седьмой месяц подряд, в том числе в январе показатель опустился на 0,6%, в декабре - более чем на 1%.

