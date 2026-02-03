https://1prime.ru/20260203/dollar-867157432.html

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

03.02.2026

курс доллара сша к японской иене

рынок

торги

сша

дональд трамп

ецб

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1797 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро, курс доллара к иене - до 155,86 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,05% - до 97,55 пункта. Как указывают аналитики, на валютный рынок продолжают оказывать влияние новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. По словам экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер, Уорш по крайней мере на начальном этапе будет поддерживать понижение учетной ставки американского центробанка. На этом фоне в 2026 году можно ожидать снижения стоимости доллара из-за разницы денежно-кредитной политики с Европейским центробанком (ЕЦБ). "Мы полагаем, что когда ситуация стихнет, доллар снова ослабнет, и мы ожидаем, что курс евро к доллару в конце этого года снова поднимется выше уровня 1,2 доллара, поскольку ФРС понизит ставки, а ЕЦБ сохранит их на прежнем уровне", - цитирует Рейтер Хардмана.

