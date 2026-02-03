Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара США к японской иене
https://1prime.ru/20260203/dollar-867157432.html
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 03.02.2026, ПРАЙМ
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T18:29+0300
2026-02-03T18:29+0300
курс доллара сша к японской иене
рынок
торги
сша
дональд трамп
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1797 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро, курс доллара к иене - до 155,86 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,05% - до 97,55 пункта. Как указывают аналитики, на валютный рынок продолжают оказывать влияние новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. По словам экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер, Уорш по крайней мере на начальном этапе будет поддерживать понижение учетной ставки американского центробанка. На этом фоне в 2026 году можно ожидать снижения стоимости доллара из-за разницы денежно-кредитной политики с Европейским центробанком (ЕЦБ). "Мы полагаем, что когда ситуация стихнет, доллар снова ослабнет, и мы ожидаем, что курс евро к доллару в конце этого года снова поднимется выше уровня 1,2 доллара, поскольку ФРС понизит ставки, а ЕЦБ сохранит их на прежнем уровне", - цитирует Рейтер Хардмана.
https://1prime.ru/20260203/yuan-867156817.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_047cf12ed3807ad958019a60bda522e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, дональд трамп, ецб
Курс доллара США к японской иене, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, ЕЦБ
18:29 03.02.2026
 
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Курс доллара слабо снижается к евро и растет к иене на новостях из ФРС США

© AFP / Karen BleierАмериканский доллар
Американский доллар - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Американский доллар. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1797 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро, курс доллара к иене - до 155,86 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,05% - до 97,55 пункта.
Как указывают аналитики, на валютный рынок продолжают оказывать влияние новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС.
По словам экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman), мнение которого приводит агентство Рейтер, Уорш по крайней мере на начальном этапе будет поддерживать понижение учетной ставки американского центробанка. На этом фоне в 2026 году можно ожидать снижения стоимости доллара из-за разницы денежно-кредитной политики с Европейским центробанком (ЕЦБ).
"Мы полагаем, что когда ситуация стихнет, доллар снова ослабнет, и мы ожидаем, что курс евро к доллару в конце этого года снова поднимется выше уровня 1,2 доллара, поскольку ФРС понизит ставки, а ЕЦБ сохранит их на прежнем уровне", - цитирует Рейтер Хардмана.
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Официальный курс юаня к рублю на среду вырос на одну копейку
17:56
 
Курс доллара США к японской иенеРынокТоргиСШАДональд ТрампЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала