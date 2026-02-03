В Домодедово опровергли сообщения о массовых сокращениях

https://1prime.ru/20260203/domodedovo-867142635.html

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Массовых увольнений на предприятиях "Домодедово" не проводится, сообщения о сокращениях, начатых в связи со сменой собственника аэропорта, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Аукцион по продаже "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. После покупки в "Шереметьево" отмечали, что коллективу "Домодедово" будут обеспечены гарантии стабильной работы и сохранение рабочих мест. Вместе с тем ранее во вторник "Коммерсантъ" написал об оптимизации штата "Домодедово", начатой в связи со сменой собственника. Газета, ссылаясь на источники, рассказала о будущих сокращениях в нескольких подразделениях аэропорта, включая Domodedovo Commercial Services (ООО "ДКС"), которое занимается ведением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами. "Аэропорт "Домодедово" заявляет, что информация о якобы проводимых сокращениях на предприятиях Группы компаний, включая ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз" (ДКС), не соответствует действительности. Никаких массовых увольнений не проводится", - заявили в "Домодедово". Там указали, что сейчас в аэропорту реализуются плановые управленческие изменения, направленные на перераспределение функций и повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями. Эти изменения не являются сокращениями и не затрагивают работников, обеспечивающих бесперебойную работу аэропорта. "Ответственность за техническое и производственное сопровождение перевозчиков закрепляется за профильными предприятиями Группы. Квалифицированные работники с профильными компетенциями сосредотачиваются на прямом взаимодействии с авиакомпаниями", - отметили в пресс-службе аэропорта.

