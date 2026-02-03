Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат рассказал о процедуре проверки смартфона в метро - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/dostup-867136722.html
Адвокат рассказал о процедуре проверки смартфона в метро
Адвокат рассказал о процедуре проверки смартфона в метро - 03.02.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о процедуре проверки смартфона в метро
Служба безопасности метрополитена не вправе требовать обеспечения доступа к личной информации, находящейся в телефоне, проверка может касаться только... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:18+0300
2026-02-03T03:57+0300
технологии
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136722.jpg?1770080266
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Служба безопасности метрополитена не вправе требовать обеспечения доступа к личной информации, находящейся в телефоне, проверка может касаться только работоспособности устройства, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. "Согласно правилам проведения досмотра, утвержденным приказом Минтранса, проверяется только работоспособность техники. Это необходимо с целью выявления взрывоопасных объектов, замаскированных под бытовые электронные устройства. Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением", - рассказал собеседник агентства. Адвокат посоветовал лишь демонстрировать работоспособность устройства в случае проверки, при просьбе показать какие-либо приложения или переписки "можно смело отказывать, такие требования незаконны", отметил адвокат. Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , рф
Технологии, Бизнес, Общество , РФ
03:18 03.02.2026 (обновлено: 03:57 03.02.2026)
 
Адвокат рассказал о процедуре проверки смартфона в метро

Адвокат Зернов: проверка смартфона в метро касается только работоспособности устройства

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Служба безопасности метрополитена не вправе требовать обеспечения доступа к личной информации, находящейся в телефоне, проверка может касаться только работоспособности устройства, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Согласно правилам проведения досмотра, утвержденным приказом Минтранса, проверяется только работоспособность техники. Это необходимо с целью выявления взрывоопасных объектов, замаскированных под бытовые электронные устройства. Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат посоветовал лишь демонстрировать работоспособность устройства в случае проверки, при просьбе показать какие-либо приложения или переписки "можно смело отказывать, такие требования незаконны", отметил адвокат.
Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости.
 
ТехнологииБизнесОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала