Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков

03.02.2026, ПРАЙМ

ПЕКИН, 3 фев – ПРАЙМ. РФ не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ, мы не будем никакие демарши или официальные обращения адресовать американцам, всё, что нужно, мы сделали раньше, своевременно заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы всё это осмыслить, отсутствие ответа, это тоже ответ, будем исходить из того, что по факту имеем, будем выстраивать свою линию и политическую, и в сфере материальной, скажем так, строго ориентируясь на необходимость гарантированно обеспечивать нашу собственную безопасность, не более того, но и не менее того", - заявил Рябков.

