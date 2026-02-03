https://1prime.ru/20260203/dsnv-867142345.html
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков - 03.02.2026, ПРАЙМ
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков
РФ не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил во вторник журналистам заместитель... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T09:33+0300
2026-02-03T09:33+0300
2026-02-03T09:33+0300
россия
рф
сша
сергей рябков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865957573_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_6033fbbb96e1b03df8f681f8f20876ab.jpg
ПЕКИН, 3 фев – ПРАЙМ. РФ не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ, мы не будем никакие демарши или официальные обращения адресовать американцам, всё, что нужно, мы сделали раньше, своевременно заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы всё это осмыслить, отсутствие ответа, это тоже ответ, будем исходить из того, что по факту имеем, будем выстраивать свою линию и политическую, и в сфере материальной, скажем так, строго ориентируясь на необходимость гарантированно обеспечивать нашу собственную безопасность, не более того, но и не менее того", - заявил Рябков.
https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865957573_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_d38896855c339e3f98b0d34f1ababa86.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, сергей рябков, в мире
РОССИЯ, РФ, США, Сергей Рябков, В мире
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: Россия не будет направлять США демарши об ответе по продлению ДСНВ