В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово

Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога.

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога. Ранее Горьковская железная дорога сообщала, что в воскресенье произошел сход более 20 вагонов грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово в Кировской области, пострадавших нет. "Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути", - говорится в Telegram-канале железной дороги. В ГЖД добавили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.

