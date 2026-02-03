В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово

https://1prime.ru/20260203/dvizhenie-867139438.html
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога.
Ранее Горьковская железная дорога сообщала, что в воскресенье произошел сход более 20 вагонов грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово в Кировской области, пострадавших нет.
"Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути", - говорится в Telegram-канале железной дороги.
В ГЖД добавили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
