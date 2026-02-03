Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово - 03.02.2026
В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово
В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово
Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога. | 03.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
кировская область
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога. Ранее Горьковская железная дорога сообщала, что в воскресенье произошел сход более 20 вагонов грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово в Кировской области, пострадавших нет. "Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути", - говорится в Telegram-канале железной дороги. В ГЖД добавили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
кировская область
бизнес, россия, кировская область
Бизнес, РОССИЯ, Кировская область
07:11 03.02.2026
 
В Кировской области восстановили движение на перегоне Оричи-Шалегово

В Кировской области завершили работы по восстановлению движения на перегоне Оричи-Шалегово

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога.
Ранее Горьковская железная дорога сообщала, что в воскресенье произошел сход более 20 вагонов грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово в Кировской области, пострадавших нет.
"Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути", - говорится в Telegram-канале железной дороги.
В ГЖД добавили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
 
Заголовок открываемого материала