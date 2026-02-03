"Доверие исчерпано". У мирового золота может появиться новый хранитель

https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867129961.html

Германия и Италия готовы забрать у США свое золото, а некоторые страны уже это сделали. Китай, в свою очередь, предлагает держать драгметалл у себя.

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Германия и Италия готовы забрать у США свое золото, а некоторые страны уже это сделали. Китай, в свою очередь, предлагает держать драгметалл у себя. Сможет ли Пекин стать главным хранителем и чем это обернется для глобальной экономики — в материале "Прайм".Подальше положишь —поближе не возьмешьНемецкое золото хранится в США с момента окончания Второй мировой войны — почти треть всех запасов страны. И его, "учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию", следует вернуть домой, сказал бывший глава Федерального банка Германии Эмануэль Мёнх корреспонденту газеты Handelsblatt.Схожего мнения придерживается глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Йегер. Если напряженность в отношениях с Вашингтоном, например, из-за Гренландии, усилится, Бундесбанк не сможет получить собственное золото. Надо забрать, пока не поздно.Ранее об этом же говорили представители разных немецких партий — и правых, и левых. Теперь политикам вторят и ведущие экономисты.У Италии за океаном тоже немало слитков. Премьер-министр Джорджа Мелони вроде бы хочет их вернуть, однако никаких действий в этом направлении пока не предпринимала.FinancialTimes призвала быть решительнее: рыночная стоимость хранящегося в США золота — более 245 миллиардов долларов. На фоне опасений потери независимости Федрезерва и геополитической напряженности держать такие средства лучше при себе.Золотые запасы из США уже эвакуировали Саудовская Аравия, ЮАР, Нигерия. Они больше не верят в Вашингтон и в доллар. И союзнические отношения никого не сдерживают. После блокировки российских активов шанс стать следующими сильно пугает.Сделать юань золотымИ тут веское слово сказал Китай. Через Шанхайскую золотую биржу Пекин активно предлагает центробанкам услуги своих хранилищ. По информацииBloomberg, официальным представителям КНР уже удалось заручиться согласием одной из стран Евросоюза передать слитки.В мире усиливается тренд на вложения в реальные активы. И золото, как ни крути, —главный из них. Гонка за ним — уже не прихоть, а насущная необходимость, уверен эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин."Желание Китая сделать юань в буквальном смысле золотым подталкивает их к активному наращиванию запасов "вечного металла". А поведение Дональда Трампа служит катализатором сближения ЕС и КНР в этом вопросе", — указывает он.Технически все возможности для этого есть. Умение китайцев создавать надежные хранилища не вызывает сомнений. Как и способность скрывать важную информацию даже в эпоху интернета и глобализации. То есть у них золото гарантированно никуда не денется. И о нем никто не узнает.Однако дело не только в тарифах на сейф. Хранение суверенного золота — это про экосистему доверия, рассуждает независимый финансово-экономический эксперт Алексей Лерон."Это и независимость юрисдикции, и предсказуемость правоприменения, и совместимость с международной финансовой инфраструктурой, и репутационные/санкционные риски. Нью-Йорк и Лондон исторически играют роль не только хранилища, но и узла, где золото легко превращается в ликвидность через операции залога, свопы, клиринг и доступ к рынкам", —напоминает он.Стать "хранителем мира" куда сложнее, чем построить хранилище. Это невозможно без доверия к праву, институциям и обратимости решений. Перемещение значимой доли европейского золота в Китай потребовало бы политического консенсуса, которого сегодня скорее меньше, чем больше. Поэтому такой сценарий вряд ли реализуем.Золоту нужен домВозвращение слитков на родину — другое дело. Тут вопрос не в том, "можно или нельзя", а в том, насколько это целесообразно и выгодно. И сколько стоит, ведь перевозка драгметалла предполагает особую логистику и страховку.Кроме того, цель европейцев — не досадить Вашингтону, а диверсифицировать места хранения, обеспечив быстрый доступ и ликвидность.Нью-Йорк и Лондон в этой схеме — вовсе не ошибка прошлого, а элементы распределения рисков и операционной гибкости. Часть драгметалла находится за рубежом, и это встроено в модель ликвидности.Вероятно, Германия и Италия в состоянии найти надежное место для своего золота. А вот захотят ли они менять эту модель —вопрос открытый. Возможно, предложение китайцев не так уж плохо. Но много к ним не привезут.Сигналы для экономикиСогласно закону и сложившейся мировой практике, держатель чужого золота обязан отдать его в рамках депозитарных отношений по распоряжению владельца при соблюдении процедур. Однако не факт, что все пройдет гладко.Перспектива такого развития событий вряд ли понравится Белому дому. "Утрата контроля над золотыми запасами стран Евросоюза лишит США, пожалуй, последних рычагов влияния в Европе. Если это произойдет, то для достижения победы в экономической "шахматной партии" с Китаем не останется достаточного количества фигур на доске, а плацдарм для маневра сузится до размеров, не дающих оснований рассчитывать на выигрыш", —рассуждает Дмитрий Назаркин.Поэтому Вашингтон, вероятно, окажет на партнеров политическое давление, чтобы возврат не состоялся. Если это, конечно, будет выгодно. Если нет и золото уйдет из Форт-Нокса, мировая экономика получит весьма серьезные сигналы.Во-первых, все поймут, что государства боятся ограничений в инфраструктуре хранителей, а значит, вырастет премия за политический риск во всем спектре активов — от валют до длинных облигаций. Во-вторых, это повысит спрос на золото как на актив "вне обещаний", что мы уже видим в динамике покупок центральных банков последних лет, говорит Алексей Лерон."Ключевая проблема не в бухгалтерии, а в инфраструктуре мировой ликвидности. Если Европа начнет снижать долю резервов, завязанных на внешних хранителей, это уменьшит значимость отдельных финансовых узлов как универсальных посредников доверия. Вырастет стоимость капитала на границе блоков, фрагментация платежных и расчетных цепочек, усилится конкуренция юрисдикций. Мировой финансовый рынок станет менее единым и более сегментированным", —подчеркивает он.В качестве отдаленных последствий стоит говорить не о закате доллара, а о постепенной перестройке финансовой системы в пользу суверенного контроля и отказа от безусловного доверия. Будет больше золота, мест его хранения, региональных и валютных контуров. И в этом контексте спор о том, где лежит слиток, — на самом деле о доверии и том, кто способен его обеспечить в жестком и непредсказуемом мире.

