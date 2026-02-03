Новак рассказал о росте экономики России в 2025 году

https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867144393.html
Рост экономики России за прошлый год составил 1%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России за прошлый год составил 1%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "По результатам 2025 год мы ожидаем 1%", - сказал Новак, комментируя рост российской экономики.
