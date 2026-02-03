Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о росте экономики России в 2025 году
2026-02-03T11:24+0300
2026-02-03T11:24+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России за прошлый год составил 1%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "По результатам 2025 год мы ожидаем 1%", - сказал Новак, комментируя рост российской экономики.
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
11:24 03.02.2026
 
Новак рассказал о росте экономики России в 2025 году

Новак: рост экономики России в 2025 году составил один процент

Александр Новак
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России за прошлый год составил 1%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
"По результатам 2025 год мы ожидаем 1%", - сказал Новак, комментируя рост российской экономики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026 - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
28 января, 11:15
 
РОССИЯ РФ Александр Новак Совет Федерации
 
 
