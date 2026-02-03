https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867164740.html
Путин объяснил замедление российской экономики
Путин объяснил замедление российской экономики - 03.02.2026, ПРАЙМ
Путин объяснил замедление российской экономики
Замедление экономики РФ в 2025 году было связано с целенаправленными усилиями властей по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Замедление экономики РФ в 2025 году было связано с целенаправленными усилиями властей по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам
