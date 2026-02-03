Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/ekonomist-867137684.html
Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки
Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки - 03.02.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки
Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T04:58+0300
2026-02-03T04:58+0300
бизнес
недвижимость
финансы
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867137684.jpg?1770083904
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее адресность для более эффективного использования бюджетных средств, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. "Изменения в правилах предоставления семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, в целом направлены на повышение адресности и эффективности использования бюджетных средств", - сказал Войлуков. Как он пояснил, если ранее каждый из супругов формально мог оформить отдельный льготный кредит, то теперь ипотека будет предоставляться одной семье с участием обоих супругов в качестве созаемщиков. "Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий", - отметил экономист. При этом для семей, которые действительно используют ипотеку для улучшения жилищных условий, особенно с детьми, условия принципиально не ухудшаются, подчеркнул он. "С точки зрения рынка это решение выглядит взвешенным. Оно позволяет сдерживать избыточный спрос, не создавая дополнительного давления на цены, и одновременно повышает эффективность бюджетных расходов в условиях высокой разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой Банка России. Фактически речь идет о перераспределении ресурсов в пользу тех заемщиков, для кого программа изначально и предназначалась", - заключил Войлуков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, финансы, банк россия, банк россии
Бизнес, Недвижимость, Финансы, банк Россия, Банк России
04:58 03.02.2026
 
Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки

Экономист Войлуков: семейная ипотека позволит сдержать избыточный спрос

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее адресность для более эффективного использования бюджетных средств, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
"Изменения в правилах предоставления семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, в целом направлены на повышение адресности и эффективности использования бюджетных средств", - сказал Войлуков.
Как он пояснил, если ранее каждый из супругов формально мог оформить отдельный льготный кредит, то теперь ипотека будет предоставляться одной семье с участием обоих супругов в качестве созаемщиков. "Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий", - отметил экономист.
При этом для семей, которые действительно используют ипотеку для улучшения жилищных условий, особенно с детьми, условия принципиально не ухудшаются, подчеркнул он.
"С точки зрения рынка это решение выглядит взвешенным. Оно позволяет сдерживать избыточный спрос, не создавая дополнительного давления на цены, и одновременно повышает эффективность бюджетных расходов в условиях высокой разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой Банка России. Фактически речь идет о перераспределении ресурсов в пользу тех заемщиков, для кого программа изначально и предназначалась", - заключил Войлуков.
 
БизнесНедвижимостьФинансыбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала