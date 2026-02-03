https://1prime.ru/20260203/ekonomist-867137684.html

Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки

Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки - 03.02.2026, ПРАЙМ

Экономист рассказал о преимуществах семейной ипотеки

Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T04:58+0300

2026-02-03T04:58+0300

2026-02-03T04:58+0300

бизнес

недвижимость

финансы

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867137684.jpg?1770083904

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее адресность для более эффективного использования бюджетных средств, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. "Изменения в правилах предоставления семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, в целом направлены на повышение адресности и эффективности использования бюджетных средств", - сказал Войлуков. Как он пояснил, если ранее каждый из супругов формально мог оформить отдельный льготный кредит, то теперь ипотека будет предоставляться одной семье с участием обоих супругов в качестве созаемщиков. "Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий", - отметил экономист. При этом для семей, которые действительно используют ипотеку для улучшения жилищных условий, особенно с детьми, условия принципиально не ухудшаются, подчеркнул он. "С точки зрения рынка это решение выглядит взвешенным. Оно позволяет сдерживать избыточный спрос, не создавая дополнительного давления на цены, и одновременно повышает эффективность бюджетных расходов в условиях высокой разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой Банка России. Фактически речь идет о перераспределении ресурсов в пользу тех заемщиков, для кого программа изначально и предназначалась", - заключил Войлуков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, финансы, банк россия, банк россии