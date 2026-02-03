Экс-вице-губернатор Рязанской области не имел постоянного места регистрации

https://1prime.ru/20260203/eks-vitse-gubernator-867137526.html
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, осужденный за мошенничество и получение взяток к 16 годам и 11 месяцам колонии, не имел постоянного места регистрации на территории России, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Грекова задержали летом 2023 года. Было установлено, что в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медоборудования для лечебных учреждений области. "Греков Игорь Михайлович... постоянного места регистрации на территории РФ не имеющий", - говорится в материалах. По решению областного суда в августе 2025 года Грекову было назначено 16 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 399 миллионов 950 тысяч рублей. При этом суд не стал лишать его госнаград, как требовала прокуратура.
