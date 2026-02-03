Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки
финансы
недвижимость
банки
ран
финансы, недвижимость, банки, ран
Финансы, Недвижимость, Банки, РАН
03:27 03.02.2026
 
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки

Экономист Головнин: регулирование ставок по ипотеке поможет сделать их более доступными

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.
Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.
"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин.
При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.
 
ФинансыНедвижимостьБанкиРАН
 
 
