https://1prime.ru/20260203/ekspert-867136801.html
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки - 03.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки
Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:27+0300
2026-02-03T03:27+0300
2026-02-03T03:27+0300
финансы
недвижимость
банки
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136801.jpg?1770078467
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.
Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.
"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин.
При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, недвижимость, банки, ран
Финансы, Недвижимость, Банки, РАН
Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки
Экономист Головнин: регулирование ставок по ипотеке поможет сделать их более доступными
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.
Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.
"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин.
При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.