https://1prime.ru/20260203/ekspert-867136801.html

Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки

Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки - 03.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как повысить доступность ипотеки

Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T03:27+0300

2026-02-03T03:27+0300

2026-02-03T03:27+0300

финансы

недвижимость

банки

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136801.jpg?1770078467

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране. Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист. "Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин. При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость, банки, ран